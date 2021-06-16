الأربعاء 16 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مخاوف فى دور النشر الأمريكية من «كتاب ترامب»

دونالد ترامب
دونالد ترامب

ذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن دور النشر قلقة من التعاون مع الرئيس السابق دونالد ترامب لنشر كتاب محتمل، بعد أن أعلن الأخير أنه رفض صفقات لتأليف كتب من "اثنتين من أكبر دور النشر".

وقالت الصحيفة الأمريكية إن العامل الأساسي الذي يدفع الشركات إلى الحذر هو الخوف من أن محتوى الكتاب لن يكون دقيقا.

وذكر ترامب، في بيان، أن "اثنتين من أكبر دور النشر وأكثرها شهرة، قدمت عروضا كبيرة للغاية وقمت برفضها"، مبينا أن "هذا لا يعني أنني لن أقبل العروض في وقت ما في المستقبل، لأنني بدأت في كتابة الكتاب".

وكشف ترامب لأول مرة قبل أيام أنه رفض اقتراحين حول تأليف كتاب "من قبل داري نشر غير متوقعين على الإطلاق لأنني لا أريد إبرام مثل هذه الصفقة حاليا. لكنني الآن أكتب مثل المجنون، ولذلك سترون حينما يأتي الوقت كتاب كل الكتب. لكن في الواقع أنا في الوقت الراهن أعمل على مشروع أهم بكثير".

وتواصلت "بوليتيكو" مع كبار المسؤولين في دور النشر الخمسة الكبار: Penguin Random House وHachette Book Group وHarperCollins  Macmillan Publishers وSimon & Schuster، للاستعلام عن العروض المحتملة للرئيس السابق.

لكن لم يقل أي من المصادر التي تحدثت إليها "بوليتيكو" إنهم على علم بأي صفقات معروضة على ترامب، وقال معظمهم إنهم لن يكونوا مهتمين إذا كان الرئيس السابق يبحث عن دار نشر.

ومع ذلك، أشار ترامب إلى أن دور النشر ستكون مهتمة بطباعة كتابه بسبب "الربح الذي سيحققه". 

وبينت "بوليتيكو" أن بعض دور النشر المحافظة قد تكون مهتمة بمذكرات ترامب، موضحة أن خيار النشر الذاتي مطروح أيضا.

يذكر أن ترامب ألف أكثر من 12 كتابا بما في ذلك "فن الصفقة" الذي نشرته دار "راندوم هاوس" في عام 1987.

صفقة كتاب ترامب بوليتيكو تاب خوف تأليف دور النشر

الأكثر قراءة

بوابة التعليم الاساسي الصف الثالث الاعدادي.. نتائج الطلاب برقم الجلوس 2021

«تربح من الدعوة».. تفاصيل أول بلاغ ضد محمد حسين يعقوب

«تضامن شيكابالا».. تفاصيل تمرد نجوم الزمالك على أسامة نبيه

نتيجة 3 إعدادى| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2021 بالرقم القومى

القصة الكاملة لعودة برنامج «الدحيح» من خلال منصة صهيونية

اعترافات المتهم بالتحرش بطفل فى قطار الصعيد: «إديته بقشيش»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الجمهورية الجديدة.. وجينات الهويَّة المصرية

إبراهيم داود

سعدى

ماجد حبته

الدكتورة بصمجية.. وليست إرهابية!

د. منى حلمى

يهيننى ويسىء معاملتى ويهدر كرامتى لكن أعمل إيه «باحبه»

أسامة الأزهري

تلاعب التنظيم الخاص للإخوان بآيات القرآن الكريم

طلعت رضوان

شخصيات فى حياتى.. بورتريه للست أم نعناعة

جمال-أسعد

القسيس وثورة يوليو

القس. رفعت فكرى

فرج فودة.. وهل يموت الشرفاء؟

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يشن غارات على مواقع لحماس فى غزة

ارتفاع حصيلة الإصابات في الأراضي الفلسطينية إلي 87 نتيجة اعتدات الاحتلال

اندلاع مواجهات فى البيرة.. الاحتلال يعتقل عضو المجلس الثورى بفتح