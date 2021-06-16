«فى سبيل الله والفوهرر».. قريبًا عن مدارات للأبحاث والنشر

يصدر قريبًا عن مدارات للأبحاث والنشر٬ بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب٬ والمقرر أن ينطلق نهاية الشهر الجاري٬ النسخة العربية لكتاب «في سبيل الله والفوهرر: النازيون والإسلام في الحرب العالمية الثانية»٬ من تأليف: ديڤيد معتدل٬ ونقله إلى العربية: محمد صلاح علي.

ومما جاء في مقدمة كتاب «في سبيل الله والفوهرر: النازيون والإسلام في الحرب العالمية الثانية»٬ نقرأ: في أشدِّ مراحل الحرب العالمية الثانية حسمًا، قاتلت القوات الألمانية في مناطق متباعدة، مثل: صحراء الشمال الأفريقي وجبال القوقاز، وواجهت الحلفاء عبر أراض كانت تاريخيًًا في قلب ديار الإسلام وعلى أطرافها. وقد رأى المسئولون النازيون في الإسلام قوة سياسية هائلة، تشارك ألمانيا عداءها للإمپراطورية البريطانية، والاتحاد السوڨييتي، واليهود.

«في سبيل الله والفوهرر» هو أول وصف شامل لمساعي برلين الطموحة لتشكيل تحالف مع العالم الإسلامي. واعتمادًا على الأبحاث الأرشيفية في ثلاثِ قارَّات، يفسِّر ديڤيد معتدل كيف حاول المسئولون الألمان الدعاية للرايخ الثالث بوصفه نصيرًا للإسلام. ويستكشف سياسات برلين ودعايتها في ساحات الحرب الإسلامية، والعمل المكثَّف الذي قامت به السلطات النازيَّة في سبيل تعبئة المسلمين وتجنيدهم، وتقديم الرعاية الروحية والتلقين الأيديولوجي لعشرات الآلاف من المجنَّدين المسلمين الذين قاتلوا في صفوف القوات المسلحة الألمانية ووحدات الحماية النازية.

ويكشف كتاب «في سبيل الله والفوهرر» كيف انخرطت القوات الألمانية على الأرض، في شمال أفريقيا والبلقان والجبهة الشرقية، مع جماعات مسلمة متنوعة، بما في ذلك المسلمين الغجر واليهود المتحولون إلى الإسلام. ومن خلال الجمع بين التناول المدروس والتعامل المتقَن مع التفاصيل، فإنه يسلِّط الضوء على التأثير العميق للحرب العالمية الثانية على المسلمين في جميع أنحاء العالم، ويعرض رؤية جديدة لسياسات الدين في أكثر الصراعات دموية في القرن العشرين.

«نشأة الإنسانيَّات» كتاب عالَج فيه صاحبُه موضوعًا لم يُسبَق إليه قطُّ



في سياق متصل يصدر عن نفس الدار خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب٬ ترجمة عربية لكتاب آخر بعنوان «نشأة الإنسانيَّات عن المسلمين وفي الغرب المسيحي»٬ من تأليف جورج مقدسي٬ ونقله إلى العربية وقدَّم له وعلَّق عليه: د. أحمد العدوي.

وفي مقدمة ترجمته للكتاب يقول عدوي: هذا كتابٌ نفيسٌ، لم يؤلَّف مثلُه، لا شرقًا ولا غربًا؛ فهو نمَطُ وحدِه. عالَج فيه صاحبُه موضوعًا لم يُسبَق إليه قطُّ، وهو نشأة الإنسانيَّات أو العلوم الإنسانية في الإسلام الكلاسيكي والغرب المسيحي من منظور مقارِن. وهو دراسة تحليلية لـ النَّزعة الإنسانية أو الأدب في الإسلام الكلاسيكي، أي منذ ظهور الإسلام حتى القرن السَّابع الهجري/ الثَّالث عشر الميلادي.

وهذا الكتاب ليس تتمَّة كتاب سابق لــ"مقدسي"، حمَل اسم «نشأة الكليَّات: معاهد العلم عند المسلمين وفي الغرب»، كما أنَّه ليس ذيلًا عليه، بل هو كتابٌ قائمٌ بذاته، وإن تقاطع مع «نشأة الكليَّات» في نقاط عديدة، كما تشابها من جهة التَّنظيم إلى حدٍّ كبير. درَس الكتاب الأوَّل الحركة المدرسية في الإسلام والغرب المسيحي، بينما عُني هذا الكتاب بدراسة الحركة الإنسانية في الإسلام والغرب من منظور مقارِن.

ومن ثمَّ فكلا الكتابَين يكمل كلٌّ منهما الآخر، ويعود ذلك إلى الارتباط الوثيق بين الحركة المدرسية والإنسانية في الإسلام والغرب المسيحي على حدٍّ سواء، والأثر الذي تركته كلٌّ منهما في الأخرى.ألقى مقدسي في هذا الكتاب ضوءًا كثيفًا على النَّزعة الإنسانية في الإسلام الكلاسيكي والغرب من منظور مقارِن، ناشدًا فهمًا أفضل للتاريخ ابتداءً، ومزيدًا من الاستيعاب للظَّواهر التاريخية المتعلِّقة بتاريخ التَّعليم ومؤسَّساته، وبالعلوم الإنسانية -على الصَّعيدين الإسلامي والأوروبي- ووضعِها في سياقها. والأهمُّ من ذلك، فهمُ الحضارتين: الغربية المسيحية والإسلامية على نحو أفضل.