خبيرة توضح كيف يمكن أن تكون الزوجة صديقة لزوجها

تتساءل الكثير من السيدات عن كيفية توطيد علاقتها بزوجها وتجعله في منزلة صديقها قبل أن يكون زوجها؛ للتقرب من بعضهما البعض.

تتحدث اليوم لـ "الدستور" الدكتورة منة فتحي، خبيرة العلاقات الأسرية عن كيف يمكن أن تجعل الزوجة زوجها صديقها.

الثقة

يجب إعطاء الزوج الثقة التامة، ولا تكون الزوجة الشخص الذي ينفر منه الزوج، فيمكن أن تعبر عن غيرتها من وقت إلى آخر، لكن لا تبالغ فيها، فعندما يرى الزوج زوجته تثق فيه سيرتاح بإخبارها كل تفاصيل يومه، الأمر الذي يؤدي إلى توطيد العلاقة بينهما وسيشاركها كل ما يحدث معه.

قتل الروتين اليومي

يمكن تحضير جو ملائم في المنزل ليتشارك الزوجين معا جلسة معينة ومشاهدة أفلام، حتى يشعر الزوج بالراحة في تمضية وقته بالمنزل ولا يسعى للخروج منه.

مدح الزوج

يمكن مدح الزوجة لزوجها ليس بشكل دائم، ولكن ضمن حديث معين وتظهر له أنها معجبة بما يقوم به وتعبر له عن فخرها به مما يجعله مقربًا منها ويشعرها بالأمان.

اللطف مع أهله وأصدقائه

أكثر ما يهم الرجل هو أن تكون علاقة زوجته بأهله وأصدقائه المقربين جيدة، لذلك يجب أن تكون لطيفة مع أهله وأصدقائه المقربين وإظهار مدى حبها لهم.

مشاركته اهتماماته

لا تقلّلي يجب أن تتشارك الزوجة مع زوجها في اهتماماته وتحاول تنمية مواهبه وتمارسها معه ليشعر بالراحة في قربها وفي نفس الوقت تكون قد قضت وقتًا معه.

عدم الجدية طول الوقت

يمكن أن ترسل الزوجة لزوجها عندما يكون في العمل، بعض النكات أو الصور الفكاهية على التطبيق المعتمد بينهما للتواصل، وعدم استخدام أسلوب الجد كل الوقت لنجاح الحياة الزوجية.

إغراء الزوج

إغراء الزوج بالكلام الصوت الهادئ والحديث الرقيق ونظرات العين المثيرة، من أكثر الأشياء التي تثير الزوج وتذيب قلبه وعقله، فالرجل لا يعشق المرأة ذات الطابع الرجولي، التي لا تستخدم أنوثتها في لحظات الانفراد بينهما ودائمًا صوتها مرتفع، لذلك تحدثي مع زوجك برقة ودلع في أغلب الأوقات، وخاصةً في الأوقات الحميمية التي تقضيانها معًا.