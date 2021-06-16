الأربعاء 16 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وفد مطروح يزور مشروع الصندوق الهاشمى لتنمية المراعى بالأردن

وفد من محافظة مطروح
وفد من محافظة مطروح يزور الأردن

تابع وفد محافظة مطروح المرافق للواء خالد شعيب محافظ مطروح زيارته لدولة الأردن من خلال برنامج تبادل الخبرات ضمن مشروع الأنظمة البيئية السليمة لتنمية المراعي، والذى يضم عددا من مربي الثروة الحيوانية والباحثين والمتخصصين في شؤون المراعي والثروة النباتية بمطروح.


وقام الوفد  بزياره عددا من  المشروعات المنفذة فى اطار  المشروع ومنها الصندوق الهاشمي لتنمية المراعي والذي  يسعى إلى تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في الجهود الوطنية  لتحقيق التنميه الشاملة للمراعي ورفع مستوى المعيشة والمساهمة في التصدي لمشكلتي الفقر والبطالة بالأردن حيث يقدم شتلات المراعي للمربيين وقروض دواره  للأعلاف  وقروض دواره لمشروعات المرأه والتي بلغت حوالي ٥ مليون دولار.

 

وكان الوفد قد قام بزيارة محمية بني هاشم والتعرف على نظم ادارة المراعي بهذه المحمية وكذلك زيارة الحديقة الملكية والتي تقع على مساحة ٤٠٠ فدان.

 

وكان أكد اللواء خالد شعيب محافظ  مطروح على اهتمام القيادة السياسية المصرية بالحفاظ على البيئة والمراعي الطبيعية خاصة بالمحافظات الحدودية لما لها من أهمية من الناحية الاقتصادية  و الاجتماعية والبيئية مع الدعم السياسى والإعداد لعدد من التشريعات والقوانين، مشيدا بالتعاون بين محافظة مطروح ومشروع  الأنظمة البيئية السليمة لتنمية المراعي من خلال الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة وتبادل الخبرات.


جاء ذلك خلال مشاركة  محافظ مطروح في  اجتماع اللجنة التوجيهية الإقليمية لمشروع الأنظمة البيئية السليمة لتنمية المراعي بالمملكة الأردنية الهاشمية  بحضور الدكتور  نبيل مصاروة وزير البيئة الأردني والدكتور هاني الشاعر. مدير الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة مكتب غرب آسيا وأعضاء اللجنه التوجيهية مؤكدا على عمق الترابط  التاريخى الوثيق  بين مصر والاردن   إنطلاقاً من  علاقة الإخوة والمصالح المشتركة  وإيمانًا بأهمية  التنمية  في  تحقيق  الإستقرار مع مد جسور ذلك التواصل والتعاون  في كافة المجالات.  

وفد من محافظة مطروح يزور الأردن
وفد من محافظة مطروح يزور الأردن
وفد من محافظة مطروح يزور الأردن
وفد من محافظة مطروح يزور الأردن
وفد من محافظة مطروح يزور الأردن
وفد من محافظة مطروح يزور الأردن
وفد من محافظة مطروح يزور الأردن
وفد من محافظة مطروح يزور الأردن
وفد من محافظة مطروح يزور الأردن
وفد من محافظة مطروح يزور الأردن
وفد من محافظة مطروح يزور الأردن
وفد من محافظة مطروح يزور الأردن
وفد من محافظة مطروح يزور الأردن
وفد من محافظة مطروح يزور الأردن
وفد من محافظة مطروح يزور الأردن
وفد من محافظة مطروح يزور الأردن
وفد من محافظة مطروح يزور الأردن
وفد من محافظة مطروح يزور الأردن
وفد من محافظة مطروح يزور الأردن
وفد من محافظة مطروح يزور الأردن
وفد من محافظة مطروح يزور الأردن
وفد من محافظة مطروح يزور الأردن
وفد من محافظة مطروح يزور الأردن
وفد من محافظة مطروح يزور الأردن
وفد من محافظة مطروح يزور الأردن
وفد من محافظة مطروح يزور الأردن
وفد من محافظة مطروح يزور الأردن
وفد من محافظة مطروح يزور الأردن
وفد من محافظة مطروح يزور الأردن
وفد من محافظة مطروح يزور الأردن
وفد من محافظة مطروح يزور الأردن
وفد من محافظة مطروح يزور الأردن
مطىوح الأردن وفد محافظة مطروح تبادل الخبرات مشروع الأنظمة البيئية السليمة

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