ليبيا تتسلم دفعة ثانية من لقاحات "سبوتنيك V" الروسية ضد كورونا

ذكرت وزارة الصحة الليبية أنها تسلمت دفعة جديدة من لقاحات "سبوتنيك V" الروسية ضد فيروس كورونا تتكون من 100 ألف جرعة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، قالت الوزارة، في بيان، إنه جرى إيداع الشحنة، التي تحتوي على 100 ألف جرعة من اللقاح، ووصلت عبر مطار معتيقة الدولي، بمخازن جهاز الإمداد الطبي في مدينة طرابلس.

وأضافت: "على نحو متصل، قام مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بسحب عينات من الشحنة، لإخضاعها للتحاليل المخبرية اللازمة قبل الإفراج عنها واستخدامها".

وتسلمت ليبيا الدفعة الأولى من اللقاحات الروسية في أبريل 2021 شملت أيضًا 100 ألف جرعة مع إطلاق حملة وطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا بالتركيز على السكان البالغين أكثر من 70 عامًا.

وسجلت ليبيا البالغ عدد سكانها 6.7 مليون نسمة نحو 190 ألف إصابة بفيروس كورونا بينها 3166 وفاة.

إصابات كورونا على مستوى العالم

وأظهر إحصاء لـ«رويترز»، أن أكثر من 175.76 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و954147.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات؛ نظرًا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات، وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.