ارتفاع عدد إصابات كورونا فى بطولة كوبا أمريكا إلى 52 حالة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا إلى 52، بين لاعبين وأعضاء ببعثات المنتخبات والعاملين بشكل مباشر في بطولة كوبا أمريكا لكرة القدم.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية “ فرانس برس” قالت الوزارة إن الزيادة من إجمالي 41 حالة في وقت سابق تشمل عمالا تم توظيفهم للبطولة.

وكان من بين الحالات المصابة الـ41، 31 بين لاعبين وأعضاء بالمنتخبات، بينما الحالات العشر الأخرى بين العاملين في البطولة، وتم عزلهم جميعا داخل أحد الفنادق بالعاصمة البرازيلية.

وتحتضن البرازيل البطولة القارية بين 13 يونيو الجاري و10 يوليو المقبل.

وباتت البرازيل المضيف الطارئ للبطولة القارية المكونة من 10 فرق بالرغم من أن البلاد لديها ثاني أكبر عدد وفيات مسجل بفيروس كورونا في العالم، بما يقرب من 490 ألف وفاة.

وقالت الوزارة إنه تم حتى الآن إجراء 3045 اختبارا ضمن البطولة.

إصابات كورونا على مستوى العالم

وأظهر إحصاء لـ«رويترز»، أن أكثر من 175.76 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و954147.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات؛ نظرًا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات، وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.