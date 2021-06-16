الأربعاء 16 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مقتل شاب فى مشاجرة بكفر البطيخ بدمياط

إبراهيم رجاء عبد
إبراهيم رجاء عبد الله

لقى الشاب إبراهيم رجاء عبد الله مصرعه، صباح اليوم الأربعاء، إثر تلقيه عيارًا ناريًا أودى بحياته في مشاجرة بمركز كفر البطيخ بدمياط، وتم نقله عبر سيارات الإسعاف إلى مشرحة المستشفى التخصصي. 

بينما أصيب شقيق الشاب القتيل وتم إدخاله غرفة العمليات بعد إطلاق النار عليهما، ولم تتمكن الأهالي من ضبط مرتكبي الواقعة وتسلميهم للشرطة. 

كانت قد نشبت مشاجرة كبيرة بين مجموعة من الشباب في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، في مركز كفر البطيخ بدمياط، حيث فوجئ الأهالى بالمشاجرة ودوي صوت طلقات.

وتجمهر الأهالى بمحيط الواقعة وتم إخطار الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى دمياط التخصصي لتلقى العلاج، كما تم نقل شاب لقى مصرعه عبر سيارات الإسعاف إلى المستشفى.

وأخطر الأهالي قوات الشرطة لمعاينة الواقعة وفض المشاجرة وتحرير محضر شرطي بالواقعة.

 

دمياط كفر البطيخ محافظة دمياط الشرطة الإسعاف

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