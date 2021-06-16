بايدن يرشح توماس نايدس سفيرًا جديدًا لدى إسرائيل

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عزمه ترشيح النائب السابق لوزير الخارجية توماس نايدس، سفيرا لدى ​إسرائيل.



كما أعلن بايدن - بحسب بيان اصدره البيت الأبيض - اعتزامه ترشيح السفراء: جولي تشونج، سفيرا لدى سريلانكا، وشارون إل كرومر، سفيرا لدى جامبيا، وتروي داميان فيتريل سفيرا لدى غينيا، ومارك أوستفيلد سفيرا لدى باراجواي، وأيضا سينثيا آن تيليس سفيرا لدى كوستاريكا.

و علي صعيد آخر ، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لا يزال يتعين على أوكرانيا استيفاء العديد من المعايير، حتى تتمكن من أن تصبح عضوا كاملا في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وهو ما يسعى إليه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.



وأوضح بايدن - خلال مؤتمر صحفي بقمة حلف الناتو نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - أنه "يعتمد الأمر على ما إذا كانت أوكرانيا تستوفي المعايير أم لا، والحقيقة هي أنه لا يزال يتعين عليها القضاء على الفساد واستيفاء معايير أخرى للدخول في خطة العمل".



وأضاف الرئيس الأمريكي "سنفعل كل ما في وسعنا لتتمكن أوكرانيا من الاستمرار في مواجهة التصرفات الروسية، موضحا أن انضمام أوكرانيا للناتو لا يعتمد عليه فقط بل يعتمد على الحلف و التصويت".



و كان زيلينسكي قد قال في تصريحات إعلامية في وقت سابق من اليوم إنه يبحث عن إجابة واضحة بنعم أو لا من بايدن حول ما إذا كان سيتم قبول أوكرانيا كعضو كامل العضوية في الناتو.

و على صعيد آخر، حث الرئيس الأمريكي جو بايدن المواطنين في الولايات المتحدة الذين لم يحصلوا على اللقاح المضاد لفيروس كورونا أن يحصلوا عليه في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى وفاة ما يقرب من 600 ألف شخص في الولايات المتحدة جراء الإصابة بالفيروس.