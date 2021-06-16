الأربعاء 16 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

استمرار الحملات المسائية لمتابعة مواعيد الغلق والإجراءات الاحترازية بالبحيرة

حملة مكبرة
حملة مكبرة

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بالتشديد على تنفيذ مواعيد غلق المحال والمقاهي والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتطبيق القرارات الصادرة من مجلس الوزراء بكل حزم.

وفي ذات السياق، نفذت الوحدة المحلية لمدينة كوم حمادة برئاسة اللواء عماد الدكروري رئيس مركز ومدينه كوم حمادة، حملة مسائية للتأكد من الالتزام بقرارات الغلق المحددة ورصد المخالفات واتخاذ اللازم حيالها حفاظًا على الصحة العامة من التعرض للمخاطر.

 وخلال الحملة، تم المرور على المقاهي والكافيتريات بنطاق المدينة والكوبري الجديد وقرية بريم لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرها رئيس مجلس الوزراء بشأن الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد عن  تحرير عدد 29 مخالفة عدم ارتداء كمامات.

ومن جانبه، أكد  اللواء عماد الدكروري، رئيس المركز، على تكثيف تلك الحملات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين و متابعة تنفيذ القرارات التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا بكل حزم حرصًا على سلامة المواطنين .

كما نفذت الوحدة المحلية لمدينة كوم حمادة برئاسة اللواء عماد الدكروري، حملة مسائية أمس الثلاثاء للتأكد من الالتزام بقرارات الغلق المحددة ولرصد المخالفات واتخاذ اللازم حيالها حفاظًا على الصحة العامة من التعرض للمخاطر، بقيادة المهندس علاء سعد نائب رئيس المركز، وتم المرور على المقاهي والكافيتريات بنطاق المدينة والكوبري الجديد وقرى بريم ومدينة والقناطر وكفربولين والبلاكوس، ومجلس قرية الطود  لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرها رئيس مجلس الوزراء بشأن الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأسفرت جهود الحمله عن تحرير عدد 25 مخالفة عدم ارتداء كمامات، ومصادرة عدد 4  شيشة، وتم التحفظ على المضبوطات، وجاري تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

مجلس الوزراء البحيرة محافظ البحيرة النيابة العامة انتشار فيروس كورونا الاجراءات الاحترازية

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