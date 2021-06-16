الأربعاء 16 يونيو 2021
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اقتصاد

تفاصيل زيارة وفد وزارة التعليم العالى لمعهد بحوث البترول

زيارة وفد وزارة التعليم
زيارة وفد وزارة التعليم العالي لـ«معهد بحوث البترول»

استقبل الدكتور ياسر مصطفى، مدير معهد بحوث البترول المصري، الدكتور ياسر رفعت، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون البحث العلمي، والدكتور وليد الزواوي، أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، والمهندس أحمد عثمان، رئيس المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة "ICSB".

تأتي هذه الزيارة في إطار تعظيم الاستفادة من مخرجات المعاهد البحثية القابلة للتطبيق، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور ياسر مصطفى، مدير معهد بحوث البترول، موقف المعهد ضمن التصنيفات العالمية والتي شهدت تطورًا كبيرًا عن العام الماضي، مؤكدًا أن لإحداث هذا التقدم لابد من خلق بيئة عمل محفزة من خلال مواكبة معامل المعهد لأحدث التكنولوجيات العالمية، حيث تم توفير العديد من الأجهزة الحديثة التي ينفرد بها المعهد، كما تم استعراض العديد من مخرجات المعهد المميزة والتي من شأنها معالجة العديد من تحديات المجتمع بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.

وأجرى الوفد جولة تففدية لمعرض مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا والمعامل المركزية للخدمات، ومركز النانو تكنولوجي، ومركز التميز لأبحاث بوليمرات النانوكمبوزايت، ومركز خدمات وتطوير الكيماويات.

وأوضح الدكتور ياسر رفعت، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون البحث العلمي، أهمية ربط البحث العلمي بمختلف مجالات الصناعة من خلال تبادل الخبرات بين رجال الصناعة والخبراء وأعضاء هيئة البحوث، بالإضافة الى مناقشة الآليات المناسبة لتسويق واستثمار مخرجات البحوث العلمية لخدمة التنمية المستدامة.

وأشار الدكتور وليد الزواوي، أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، إلى أن المعهد يمثل نموذجًا فريدًا، حيث يعد المعهد الوحيد الذي يتبع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس مجلس إدارته وزير البترول، مما يحقق التكامل بين الوزارتين.

من جانبه، أوضح المهندس أحمد عثمان، رئيس المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة "ICSB"، أن المجلس أقدم الجهات الداعمة للمشروعات الصغيرة من خلال تواجده في أكثر من ٥٦ دولة، ويهدف إلى تقديم الدعم الفني، وتوفير قنوات تمويلية من خلال ربط الجهات لتعزيز دور المشروعات الصغيرة.

زيارة وفد وزارة التعليم العالي لـ«معهد بحوث البترول»

زيارة وفد وزارة التعليم العالي لـ�معهد بحوث البترول�
زيارة وفد وزارة التعليم العالي لـ�معهد بحوث البترول�
زيارة وفد وزارة التعليم العالي لـ�معهد بحوث البترول�
زيارة وفد وزارة التعليم العالي لـ�معهد بحوث البترول�
زيارة وفد وزارة التعليم العالي لـ�معهد بحوث البترول�
زيارة وفد وزارة التعليم العالي لـ�معهد بحوث البترول�
زيارة وفد وزارة التعليم العالي لـ�معهد بحوث البترول�
زيارة وفد وزارة التعليم العالي لـ�معهد بحوث البترول�
زيارة وفد وزارة التعليم العالي لـ�معهد بحوث البترول�
زيارة وفد وزارة التعليم العالي لـ�معهد بحوث البترول�
وزارة التعليم العالي معهد بحوث البترول الدكتور ياسر مصطفى البترول المصري وزير التعليم العالي والبحث العلمي

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