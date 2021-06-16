ننشر خريطة اليوم الخامس للمهرجان الدولى للطبول والفنون التراثية

في خامس أيام فعالياته٬ تستقبل المراكز الإبداعية التابعة لصندوق التنمية الثقافية٬ في الثامنة من مساء اليوم الأربعاء٬ عروض الدورة الثامنة من المهرجان الدولى للطبول والفنون التراثية٬ والذى يترأسه الفنان انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس المهرجان.

ويستمر حتى 18 يونيو الجاري٬ تحت شعار "حوار الطبول من أجل السلام"، حيث تحل دولتا كولومبيا وجنوب السودان ضيفا شرف المهرجان.

ويشهد مسرح بئر يوسف بالقلعة٬ عروضًا تقدمها كل من: فرقة جمعية دنقلا السودانية ــ فرقة الطبول النوبية والآلات المصرية الشعبية وفرقة حسب الله في تناغم هارموني في بين الفرق الثلاث٬ يقام تحت عنوان "حوار علي ضفاف النيل".

كما تستقبل قبة الغوري في مقرها الكائن بشارع الأزهر٬ عروض فرق: "الفالوجا" الفلسطينية ــ الفرقة القومية للفنون الشعبية٬ ويقام العرض تحت عنوان "ليلة في محبة فلسطين".

وفي ساحة الهناجر بدار الأوبرا المصرية٬ تشارك فرق: فرقة إندونيسيا للإنشاد الديني بقيادة الفنان نور أخياري ــ فرقة رضا للفنون الشعبية ــ وفرقة طبلة الست.

وفي حديقة الحرية أمام الأوبرا٬ تقدم عروض فرق: فرقة الفنون التراثية اليمنية ــ فرقة جامعة عين شمس ــ وفرقة أوسكاريزما.

وفي قصر الأمير طاز بحي الخليفة تقدم فرق: فرقة جنوب السودان 1 ــ الفرقة القومية للموسيقي الشعبية ــ وفرقة فنون السيرك.

أما بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب فيستقبل عروض فرق: فرقة جنوب السودان 2 ــ فرقة "كنعان" الفلسطينية ــ فرقة نجوم القاهرة ــ وفرقة بيب باند.

يشار إلى أن دورة هذا من المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية٬ يشهد مشاركة متميزة من 30 فرقة من الدول وهي: كولومبيا- الفلبين- أندونسيا- السودان- جنوب السودان- بنجلاديش- باكستان- اليمن- الكونغو الديمقراطية- فلسطين، بالإضافة لمصر وسوريا وبعض الجاليات الأجنيية المقيمة بمصر لتقديم تراث دولهم وفنونها، بالإضافة الى إقامة الورش الفنية الدولية، الأولى فى حفل الافتتاح والثانية فى حفل الختام بالقلعة، والأخرى فى بعض أماكن العروض المختلفة، حيث تُشارك فيها جميع الفرق للاحتفال بإطلاق الدورة الثامنة من المهرجان وحوار فنى بديع يجمع كل ثقافات الشعوب بمشاركة الجمهور فى معزوفة كونية وحوار الطبول من أجل السلام بقيادة رئيس المهرجان الفنان انتصار عبد الفتاح.

كما تشهد دورة هذا العام من المهرجان الدولي للطبول٬ مشاركة البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية بأربع فرق هى: فرقة رضا، الفرقة القومية للفنون الشعبية والاستعراضية، وفرقة الموسيقى الشعبية، فنون السيرك، الذين يعبرون برقصاتهم كل فنون مصر، كما تُشارك وزارة الشباب والرياضة بفرق من طلاب الجامعات الذين حصلوا على جوائز الإبداع منها جامعة عين شمس، بورسعيد، الأزهر، أسيوط، بالإضافة الى مشاركة فلسطين بفرقتي "الفالوجا، كنعان"، كما تُشارك فرق أخرى ايقاعية وفنون شعبية منها الطبول النوبية والالات الشعبية وكلاكيت..ألخ.

وتسعى وزارة الثقافة المصرية من خلال المهرجان الدولي للطبول إلى تشجيع حوار الثقافات ولقاء الحضارات٬ مع العالم وهو ما تدعو إليه الدولة لتنشيط وتعميق العلاقات مع الدول٬ فعلي الرغم من تنوع اللهجات واللغات٬ تبقي الفنون هي لغة وجسر للتواصل بين حضارات وشعوب العالم. فمنذ بزوغ فجر التاريخ ومصر تمتلك إرثا ضخما من الفن والثقافة ساهم بدوره في غرس قيم السلام والتشجيع علي الحوار والتفاهم بين الحضارات والشعوب المختلفة في هذا الإطار يأتي المهرجان الدولي للطبول في دورته الثامنة.

