الجيش الإسرائيلى يشن غارات على مواقع لحماس فى غزة

شن سلاح الطيران في الجيش الإسرائيلي، في الساعات الأولى من ليلة الأربعاء، قصفا على مواقع تابعة لحركة حماس الفلسطينية داخل قطاع غزة المحاصر.

الجيش الإسرائيلي يقصف غزة

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، منذ قليل، أن سلاح الجو شن غارات على مواقع عسكرية تابعة لحركة حماس، ردا على إطلاق البالونات الحارقة تجاه مستوطنات الغلاف.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "الطائرات الحربية أغارت قبل قليل على مجمعات عسكرية تابعة لحماس، ردًا على إطلاق ‎البالونات الحارقة من قطاع ‎غزة تجاه إسرائيل، والجيش مستعد لكافة السيناريوهات"، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.

إطلاق البالونات الحارقة من غزة تجاه مستوطنات الغلاف

وأفادت السلطات الإسرائيلية بأنه اندلعت 26 حريقًا في مستوطنات غلاف قطاع غزة، منذ صباح أمس، الثلاثاء، بفعل إطلاق حركة حماس للبالونات الحارقة، تحذيرا من إندلاع توترات أمنية بسبب "مسيرة الأعلام" الإسرائيلي.

واستأنفت الفصائل الفلسطينية إطلاق البالونات الحارقة تجاه مستوطنات غلاف قطاع غزة، أمس الثلاثاء، بالإضافة إلى عودة وحدات الإرباك الليلي للعمل على حدود القطاع المحاصر.

مخاوف مستوطني الغلاف من "مسيرة الأعلام"

ونظم المستوطنون الإسرائيليون، أمس، مسيرة بالأعلام الإسرائيلية داخل البلدة القديمة بالقدس المحتلة، ووصلت إلى "باب العمود" حتى حائط البراق.

ونظم مستوطنو غلاف غزة مظاهرات للتعبير عن مخاوفهم من أنهم سيدفعون ثمن التصعيدات العسكرية أو التوترات الأمنية وإطلاق الفصائل الصواريخ تجاههم على حدود القطاع، بسبب مسيرات الأعلام الإسرائيلية.

وطالب المستوطنون في غلاف غزة، السلطات الإسرائيلية، بإيجاد بدائل لمسيرات الأعلام، خشية اندلاع تصعيد عسكري وإطلاق الصواريخ من غزة تجاه المجمعات الاستيطانية في مناطق الغلاف.

رسالة إسرائيل للأردن والسلطة الفلسطينية بشأن مسيرات العودة

وبعثت إسرائيل رسالة إلى الأردن والسلطة الفلسطينية، أمس الثلاثاء، مفادها: "لا نريد تصعيد الأوضاع في القدس على خليفة إقامة مسيرة الأعلام".

وكذلك، تسعى المؤسسة العسكرية الإسرائيلية لعدم الانجرار إلى جولة قتال مع غزة، ومن ثم فإن الرد على إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة المحاصر تجاه مستوطنات الغلاف لن يكون فوريا، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية" كان".