القصة الكاملة لعودة برنامج «الدحيح» من خلال منصة صهيونية

لاقت عودة اليوتيوبر المصري أحمد الغندور، المعروف باسم "الدحيح"، انتقادات واسعة نظرًا لارتباط برنامجه بـ "ناس ديلي" وأكاديمية الإعلام الجديد الإماراتية المتهمة بالتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

اتهامات الناس بتعاون البرنامج مع هذه المؤسسة، يعود إلى أن "ناس ديلي" هو الاسم الذي اختاره مدون الفيديو الفلسطيني "نصير ياسين"، والمتهم بدعوات التطبيع مع إسرائيل، حيث أعلن في أغسطس الماضي عن مسابقة وبرنامج تدريب تشرف عليه أكاديمية "ناس"، وتموّله أكاديمية "نيو ميديا" الإماراتية التي أسسها حاكم إمارة دبي، محمد بن راشد، في يونيو 2020، وكان الهدف منها تدريب 80 صانع محتوى على مهارات إنتاج الفيديوهات، واختيار المواضيع طيلة 6 أشهرٍ تنتهي بمسابقة لاختيار "أفضلهم".

نصير ياسين

وكشفت مؤامرة "ياسين" ومن يتبعه، حركة مقاطعة "إسرائيل BDS"، التي قادت الحملة ضدّه، مؤكدة أن الهدف الكامن وراء تلك المسابقة هو توريط المشاركين في التطبيع مع إسرائيل والتغطية على جرائمها، مستدلين على هذا الأمر بأن المدربين لهؤلاء المشاركين من أصل صهيوني، فالأول يوناتان بيليك خدم في جيش الاحتلال الإسرائيليّ، وتولّى مهمّة تحفيز طلبة الثانويّة في "إسرائيل" على الالتحاق بالجيش، وله تاريخ بارز في تنسيق الأنشطة التطبيعية ضمن منظمة "بذور السلام"، أيضًا المدربة الإسرائيلية أليا فاستمان، وهي إسرائيلية أمريكية تركت الولايات المتحدة لتخدم في جيش الاحتلال.

حركة مقاطعة إسرائيل

ولتبرئة نفسها، أعلنت أكاديمية الإعلام الجديد (وهي المؤسسة التي يتعاون معها "الدحيح" في موسمه الحالي) أنها مؤسسة إماراتية، ربطتها علاقة بـ"ناس ديلي" في السنة الماضية وهي حاليًا متوقفة، موضحة أن التعاون بينهما كان في إطار الاستفادة منها في بعض البرامج التدريبية، أما عن برنامج "الدحيح" وإطلاقه عبر منصتها فهدفه تعزيز المحتوى العلمي العربي، وزيادة اهتمام الشباب العربي بمجال العلوم، ومساهمة من الأكاديمية في زيادة المحتوى العربي العلمي التخصصي على وسائل التواصل الاجتماعي.

البيان الذي أعلنه أحمد الغندور (الدحيح) نفسه من إعلانه موقفه كان واضحًا بأنه لا نية له للتطبيع مع إسرائيل، وأنها المرة الأولى التي يعلن فيها موقفه صراحة تجاه قضية سياسية ما، إلا أن ذلك لم يشفع له عند عدد من رواد التواصل الاجتماعي، فقاموا بتدشين هاشتاج تحت عنوان #اوقفوا_الدحيح، تضمن دعوات لإيقاف البرنامج لرفضهم التام أي إشارة للتطبيع بأي نوع مع الكيان الصهيوني.

وبحسب أداة Workbenchdata لتحليل البيانات وصلت عدد التغريدات خلال الساعات الأولى من اليوم، إلى 1000 تغريدة، وكانت أولى التغريدات كتبتها "طود"، والتي أطلقها في يوم 13 يونيو الجاري، من خلال جهاز آيفون وباللغة العربية.

أداة Workbenchdata

التغريدة

بحسب أداة "track my hashtag" كان نتيجة التحليل، اليوم، أنه تم نشر 100 تغريدة، وشاركها 83 مغرد، 56064 مغرد هو عدد الأشخاص الذين وصلوا إلى التغريدات المتفاعلة مع الهاشتاج، أما العدد الإجمالي للأشخاص الذين ربما شاهدوا الهاشتاج هو 59009 شخص، وبلغت ذروة التغريد في الحادية عشر صباحًا.

الأشخاص المتفاعلون وذروة التغريد

كان عدد التغريدات التي حللتها الأداة نسبتها 27%، فيما كان إعادة التغريد نسبته 66%، أما الردود على تلك التغريدات فنسبته 7%، وتم التغريد من خلال أجهزة الأندرويد بنسبة 60%، ومن خلال أجهزة الآيفون بنسبة 24%، ومن خلال أجهزة الكمبيوتر بنسبة 15%، أيضًا كان التغريد باللغة العربية هو الأعلى بنسبة 45%، وفي المرتبة الأخيرة تأتي اللغة الإنجليزية بنسبة 13%.

عدد التغريدات التي حللتها الأداة

اللغة المستخدمة والأجهزة المستخدمة في التغريد

باستخدام أداة “Tweet blinder” حظى إعادة التغريد بالنسبة الأكبر خلال اليوم، والتفاعل مع الهاشتاج، بنسبة 58.4%، يليها التغريد بالصور واللينكات بنسبة 18.4%، وفي المرتبة الثالثة تأتي التغريدات المكتوبة بنسبة 17.2%، وفي المرتبة إعادة التغريد بنسبة 7.8%.

تحليلات أداة Tweet blinder

وباستخدام أداة "social searcher" التي تقوم بتحليل أكثر من موقع تواصل اجتماعي تفاعل مع التغريدات، تصدر موقع "تويتر" بنسبة 72.8%، وفي المرتبة الأخيرة موقع "فيسبوك" بنسبة 2.6%.

تصدر موقع تويتر بحسب أداة social searcher

وكانت الساعات التي وصلت للذروة خلال اليوم، من الساعة 10 صباحًا إلى 12 ظهرًا، بنسبة 20%، بالنسبة لتفعيل هذا الهاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعي كلها.