«القومى للأمومة والطفولة» يستقبل وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين (صور)

استقبل المجلس القومي للأمومة والطفولة، وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، وذلك بمقر المجلس، وفي بداية اللقاء رحبت سمية سعيد الألفى، رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة، بوفد التنسيقية، كما هنأت التنسيقية بمناسبة مرور ثلاثة أعوام على تأسيسها، واستعرضت "الألفي" أهمية المجلس وأهدافه ورؤيته وأهم محاور العمل بداخله، بالإضافة إلى الخطط المستقبلية التي يعمل عليها من أجل حماية الطفل والأسرة.

ودارت ناقشات أعضاء التنسيقية حول أهمية إبراز هذه المجهودات التي يقدمها المجلس من خلال وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وكذلك الاهتمام بمركز الدعم النفسي للأطفال والعمل على تعميمه في جميع محافظات الجمهورية، والاهتمام بتقديم الدعم النفسي لأسر الشهداء، كما أكد الأعضاء على أهمية خط نجدة الأطفال والدور المهم الذي يلعبه في حماية الطفل.

وشدد الأعضاء على ضرورة التوعية بحقوق الطفل من خلال حملات ميدانية، والاهتمام بصورة الطفل والأسرة في الدراما المصرية.

وفي الختام، تم عرض محتوى يشرح أهم الأنشطة التي يقوم بها المجلس، وشارك في هذا العرض، ناصر مسلم مدير عام برامج التنمية، ومصطفى الشربيني المستشار القانوني، والدكتورة هناء السيد مدير عام المكتب الفني، ومحمد مصطفى مدير عام النشر ومنسق برامج الأطفال، وأحمد كمال مدير عام المعلومات ووحدة دعم اتخاذ القرار، وأشرف فهمي مدير عام الشئون المالية، وإيمان محمد مسؤول الإعلام بالمجلس.

حضر اللقاء من التنسيقية، النائب أحمد فتحي، النائبة أميرة صابر، النائبة رحاب عبد الغني، أعضاء مجلس النواب، والنائب محمد فريد، النائب محمود تركي، أعضاء مجلس الشيوخ، ومن أعضاء التنسيقية كل من مؤمن السيد، نجوي إبراهيم، أحمد خالد، دينا المقدم، محيي النواوي، مريم النجدي، وإيمان طلعت.

وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين