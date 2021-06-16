الأربعاء 16 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

المستشار خالد محجوب ردًا على «العفو الدولية»: أحكام القضاء ضد الإرهاب «خط أحمر»

المستشار خالد محجوب
المستشار خالد محجوب

ردّ المستشار خالد محجوب، رئيس بمحكمة الاستئناف ومفجر قضية "الهروب الكبير"، على خبر نشرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" نقلًا عن منظمة العفو الدولية تطالب فيه بإعادة محاكمة المدانين فى قضية فض اعتصام رابعة.

وقال "محجوب"، إن أحكام القضاء المصرى ضد الإرهاب "خط أحمر"، فهي أحكام نهائية باتة واجبة النفاذ.

وأكد أن محاكمات وإجراءات وضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة للمتهمين مقررة طبقا للقانون، مشيرًا إلى أن قضاة مصر والقضاء المصرى طبق كافة الإجراءات القضائية العادلة والمنصفة فى جميع قضايا الإرهاب.

وأضاف محجوب: "يا أيتها المنظمة المشبوهة لقد انتهكتى ميثاق الأمم المتحدة التى أنتِ تحت مظلته وقواعده وقرارته الملزمة، وأهم قرارات الأمم المتحدة هى التزام الدول الأعضاء بالعمل على مكافحة الإرهاب والذى تقوم به وتحاربه نيابة عن المجتمع الدولى بلدنا جمهورية مصر العربية.. أحكام القضاء المصرى الباته ضد الإرهابيين خط أحمر يا أيتها المنظمة المشبوهة والتى تدعم الإرهاب والإرهابيين".

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