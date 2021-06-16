الأربعاء 16 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

إعلان أسماء الفائزين بمسابقة سهير القلماوى للأطفال

المجلس الأعلي للثقافة
المجلس الأعلي للثقافة

يبث المجلس الأعلي للثقافة٬ في السادسة من مساء اليوم الأربعاء٬ ندوة "أونلاين" فقط عبر تطبيق "زووم"٬ بعنوان "إحياء التراث وآثره الاقتصادي"٬ والتي تنظمها لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية بالمجلس.

يدير الندوة  الدكتور عثمان أحمد عثمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة وعضو اللجنة، ويشارك بها كل من الدكاترة: محمد أحمد عبد اللطيف أستاذ الآثار وعميد كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة، نادية بدر الدين أبو غازي أستاذ العلوم السياسية كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ، عادلة محمد رجب أستاذة الاقتصاد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.

وفي سياق متصل،  تعقد في السادسة مساء نفس اليوم٬ بقاعة المجلس٬ ندوة "الفن والعمارة... أجيال من الإبداع"٬ والتي تنظمها لجنة الفنون التشكيلية والعمارة بالمجلس٬ مع التشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ضد وباء فيروس كورونا.

تدير الندوة دكتورة علياء الساداتي عضو اللجنة، ويشارك بها: المعماري إكرام نصحي مدير مركز ويصا واصف للفنون؛ ويتحدث حول: "رمسيس ويصا واصف..المعماري والفنان"،  والفنان الدكتور مصطفى الرزاز عضو المجلس الأعلى للثقافة والحاصل على جائزة النيل في الفنون، ويتحدث حول: "التصميم والطاقة الإبداعية في الفن والعمارة"، والدكتور محمد توفيق عبد الجواد أستاذ العمارة بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان؛ ويتحدث حول "استعادة الفن للعمارة"، والدكتور أيمن ونس أستاذ التصمييم العمراني والبيئي بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري؛ ويتحدث حول: "ضبابية الحدود"، والدكتورة علياء الساداتي عضو اللجنة ومنسقة الندوة؛ وتتحدث حول: "الفنون والعمارة.. تقاطعات وأرضيات مشتركة"، ويصاحب الندوة بث مباشر عبر صفحة أمانة المؤتمرات على "فيسبوك".

ومن جهة أخرى، يحل الشاعر الشاب وائل فتحي، في السادسة من مساء اليوم أيضًا، ضيفًا على برنامج "إقرأ معانا"، والذي يبث "أونلاين" عبر قناة المجلس الأعلى للثقافة على موقع "يوتيوب"، والذي تنظمه لجنة الشعر بالمجلس ضمن مبادرة "كل يوم شاعر"٬ وفي إطار المبادرة التي أطلقتها دكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية تحت عنوان "الثقافة بين إيديك".

ومن المقرر أن يقرأ الشاعر "وائل فتحي" مجموعة من قصائده الشعرية من بينها: قصيدة لتشارلي شابلن٬ وقصيدة لمرة أخيرة.

يشار إلي أن الشاعر وائل فتحي٬ شاعر وصحفي شاب من مواليد 1986، نشرت له العديد من القصائد والمقالات بالصحف والدوريات المصرية والعربية.

وكان وائل فتحي قد فاز بالمركز الأول لجائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية، عن ديوانه "العادى ثائرا وشهيدا"2019 ٬ والصادر عن دار الأدهم للنشر والتوزيع٬ وهو ديوانه الثاني حيث سبق وصدر له ديوان بعنوان "أحلام شكك". كما صدر له ديوان بعنوان "إلهه هواه"

وفي الثالثة عصر اليوم الأربعاء أيضًا٬ يعلن المجلس الأعلى للثقافة عبر البث المباشر "أونلاين"٬ أسماء الفائزين في مسابقة "سهير القلماوي للأطفال.. بلدي مصر" في فرعي القصة والرسم؛ والتي نظمتها لجنة فنون الطفل بالمجلس برئاسة الكاتبة الكبيرة فاطمة المعدول.

ويتم الإعلان "أونلاين" عبر صفحة المجلس الأعلى للثقافة على "الفيسبوك" وقناة أمانة المؤتمرات على "اليوتيوب" وصفحتها على "الفيسبوك".

ووكان المجلس قد أعلن في وقت سابق عن انطلاق المسابقة التي اقترحتها لجنة فنون الطفل، وتضمن المسابقة الجوائز التالية: فرع القصة- الجائزة الأولى 3000 جنيه- الجائزة الثانية 2000 جنيه- الجائزة الثالثة 1000 جنيه- 10 جوائز بقيمة 500 جنيه لكل طفل.

أما جوائز فرع الرسم: الجائزة الأولى 3000 جنيه، الجائزة الثانية 2000 جنيه، الجائزة الثالثة 1000 جنيه، 10 جوائز بقيمة 500 جنيه لكل طفل.

كما يتم منح شهادات تقدير للأطفال المتميزين في المجالين، وتأتي المسابقة ضمن عدد كبير من المسابقات التي نظمها المجلس الأعلى للثقافة هذا العام ضمن تنفيذ وزارة الثقافة لخطة التنمية المستدامة، وبناء الإنسان فيما يخص دعم واكتشاف ورعاية الموهوبين، ويتم الإعلان عنها "أونلاين" فقط في إطار تطبيق الإجرءاءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا؛ كما ينظم المجلس احتفالية في موعد لاحق يتم الإعلان عنه للاحتفال بالفائزين في المسابقة.

سهير القلماوى بلدي مصر المجلس الأعلى للثقافة إحياء التراث الفن والعمارة رمسيس ويصا واصف

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