الأربعاء 16 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تركيا تسجل 84 وفاة جديدة بكورونا

تركيا تسجل 84 وفاة جديدة بكورونا

كورونا في تركيا
كورونا في تركيا

أعلنت وزارة الصحة التركية، عن تسجيلها 5955 إصابة و84 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" في ارتفاع لكلا المؤشرين مقارنة مع بيانات أمس.

 

وأفادت وزارة الصحة التركية، في إحصائية يومية، بارتفاع العدد العام للإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 5955، ليصل إجمالي الحالات إلى مستوى 5342028.

 

ويأتي ذلك بعد أن سجلت تركيا يوم 12 يونيو 6076 إصابة، وفي 13 يونيو 5012 حالة، وفي 14 يونيو 5626.

 

وبلغ مؤشر الإصابات الجيدة بفيروس كورونا في تركيا ذروته يوم 16 أبريل حينما تم تسجيل 63083 حالة، ليشهد بعد ذلك تراجعا ملحوظا.

 

وذكرت وزارة الصحة التركية أنها رصدت 84 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، ليبلغ عدد ضحايا الجائحة في تركيا نقطة 48879 شخصا.

 

وبلغ مؤشر الوفيات الجديدة بفيروس كورونا يوم 12 يونيو 75 حالة، وفي 13 يونيو 53، وفي 14 يونيو 74.

 

كما أفادت وزارة الصحة بشفاء 4186 مريضا ما يرفع حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في البلاد إلى 5211022 شخصا.

 

وتعتبر تركيا الدولة الـ5 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا والـ19 من حيث عدد الوفيات.

 

إصابات كورونا على مستوى العالم

وأظهر إحصاء لـ«رويترز»، أن أكثر من 175.76 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و954147.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر  2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

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