رسائل إلكترونية تظهر ضغط ترامب على وزارة العدل بشأن انتخابات 2020

أظهرت رسائل بريد إلكترونية من وزارة العدل الأمريكية ومسؤولين بالبيت الأبيض أن الرئيس السابق دونالد ترامب ضغط على النائب العام بالوكالة آنذاك "جيفري روزينن" للنظر في مزاعم "كاذبة وغريبة" حول سرقة انتخابات 2020 الرئاسية.

وأوضحت قناة "سي.إن.إن" الأمريكية أن رسائل البريد الإلكتروني أظهرت كيف ضغط مساعد البيت الأبيض ورئيس الأركان وحلفاء آخرين على وزارة العدل للتحقيق في مزاعم تزوير الناخبين في انتخابات 2020، وكيف وجه ترامب الحلفاء لدفع جيفري روزينن للانضمام إلى المسعى القانوني للطعن في نتيجة الانتخابات في ذلك الوقت.

وأضافت القناة أن تلك المزاعم قد تزامنت مع الاستعداد آنذاك لقيادة روزينن وزارة العدل الأمريكية في ديسمبر من العام نفسه.

وأشارت "سي.إن.إن" إلى أن هذه التقارير جاءت وفقًا لمجموعة من رسائل البريد الإلكتروني التي نشرها الديمقراطيون في لجنة الرقابة بمجلس النواب.

وتطرقت الوثائق إلى كيفية مواجهة روزينن وتعامله مع الضغط السياسي القادم من البيت الأبيض.

وتابعت القناة قائلة إن مساعد ترامب أرسل في 14 ديسمبر الماضي إلى روزينن و المسؤول في وزارة العدل ريتشارد دونوجو وثيقة تتعلق بمزاعم تزوير للناخبين في مقاطعة أنتريم بولاية ميتشيجان.

وأرسل بالفعل، حسب "سي إن إن"، أحد مساعدي دونوجو الوثيقة إلى الادعاء العام الأمريكي عن المقاطعات الشرقية و الغربية في ميتشيجان.. و بعد أقل من ساعة، كتب ترامب على تويتر أن بار سيغادر وزارة العدل قبل عيد الميلاد بقليل ما رفع روزينن ودونوجيو إلى الصدارة في وزارة العدل في ذلك التوقيت.

وعلى صعيد آخر، أعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في وقت سابق أنه يعد ما وصفه بـ"سيد الكتب" ويعمل على "مشروع مهم" دون أن يذكر أي تفاصيل حوله.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، قال ترامب، في بيان: "رفضت اقتراحين حول تأليف كتاب من قبل داري نشر غير متوقعين على الإطلاق لأنني لا أريد إبرام مثل هذه الصفقة حاليا. لكنني الآن أكتب مثل المجنون، ولذلك سترون حينما يأتي الوقت كتاب كل الكتب. لكن في الواقع أنا في الوقت الراهن أعمل على مشروع أهم بكثير".

ولم يعلن ترامب حتى الآن خططه بشأن مستقبله السياسي، لكن تقارير متعددة أفادت سابقا باحتمال ترشحه لانتخابات الرئاسة عام 2024 أو المشاركة في انتخابات الكونجرس عام 2022.

ومن المتوقع كذلك أن يجدد ترامب في الصيف الحالي مظاهرات لأنصاره لكن موعد إطلاق المسيرات لم يعلن بعد.