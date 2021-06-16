إزالة 95 مخالفة إشغال طريق خلال حملة ليلية بكفر الدوار

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتشديد إجراءات مواجهة فيروس "كورونا المستجد"، ومنع التجمعات وإزالة كافة حالات إشغال الطريق وتسهيل الحركة المرورية.

وواصلت اليوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، برئاسة اللواء مهندس أحمد علي مرزوق، حملاتها المكبرة لإزالة الإشغالات التي تعوق الحركة المرورية وتسبب إزعاج للمواطنين بنطاق المدينة.

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، برئاسة اللواء مهندس أحمد علي مرزوق، حملة ليلية لإزالة الإشغالات التي تعوق الحركة المرورية وتسبب إزعاج للمواطنين بعدد من مناطق المدينة.

وأسفرت الحملة عن إزالة 95 مخالفة إشغال طريق بمنطقة الحدائق، حيث تم التحفظ على المضبوطات بمخازن الوحدة المحلية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك من خلال قسم الإشغالات بالوحدة بتأمين من وحدة شرطة مرافق كفر الدوار.

وتم التحفظ على المضبوطات وجارى تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما تمكنت حملة مكبرة أمس الثلاثاء، جاءت بإشراف من خالد الزقم نائب رئيس مدينة دمنهور، من إزالة ٢٢٥ مخالفة إشغال طريق، وتحرير محضرين إشغالات، وتسهيل الحركة المرورية.

وتم التحفظ على المضبوطات بمخازن الوحدة المحلية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك من خلال قسم الإشغالات بالوحدة، بتأمين من وحدة شرطة مرافق كفر الدوار.

كما قامت الوحدة بمركز ومدينة كفر الدوار، برئاسة اللواء مهندس أحمد على مرزوق، أمس الثلاثاء، بإزالة مبانٍ وأعمدة خرسانية لطابق مخالف بأحد العقارات بقرية كوم اشو، بمساحة ٧٠ متر مربع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف، وذلك من خلال قسم التعديات بالوحدة بالتنسيق مع الوحدة القروية بكوم اشو، بتأمين من قوات شرطة مركز كفر الدوار.

وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة.