العراق: إسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات جنوب شرقى بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، إسقاط طائرة مسيرة (طائرة بدون طيار) تحمل متفجرات جنوب شرقي بغداد.

وذكرت الخلية -في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية- أن "قيادة عمليات بغداد تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات في منطقة خالية قرب معسكر الرشيد ببغداد".

وكان مصدر أمني عراقي أفاد - في وقت سابق اليوم - بسقوط طائرة مسيرة قرب منطقة سكنية جنوب شرقي بغداد.

وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام عراقية عن استهداف مطار بغداد الدولي بطائرة "مسيّرة مفخخة"، بينما لم تقع أي خسائر مادية أو بشرية.

ووفقًا لوسائل الإعلام العراقية، فإن طائرة مسيرة مفخخة قامت بإلقاء قذائف متفجرة على القاعدة العسكرية في مطار بغداد.

يأتي هذا فيما أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان نقلته وسائل الإعلام العراقية، عن انطلاق عملية عسكرية أسماها "أسود الجزيرة 2" لملاحقة بقايا تنظيم داعش الإرهابي غربي البلاد.

وقالت خلية الإعلام الأمني: إن "قطعات قيادة القوات البرية والقيادات والقطعات الملحقة بها، انطلقت فجر اليوم لتنفيذ عملية أسود الجزيرة الثانية من خلال (قيادة عمليات الجزيرة -غرب نينوى- صلاح الدين) وبإسناد جوي من قبل القوة الجوية وطيران الجيش وبأكثر من عشرة محاور.

وفي سياق متصل، أفادت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن تنظيم داعش الإرهابي فجر أبراجًا لتوزيع الكهرباء في محافظة صلاح الدين العراقية.

يأتي هذا فيما قتلت القوات الأمنية العراقية، أكثر من 13 إرهابيًا بمستويات مختلفة من الجماعات الإرهابية خلال شهر يونيو الجاري.

وقال المتحدث باسم الجهاز جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، صباح النعمان - وفقًا لوكالة الأنباء العراقية (واع)- إن حصيلة العمليات خلال هذا الشهر أسفرت عن قتل وتصفية أكثر من 13 إرهابيًا في مستويات مختلفة من العصابات الإرهابية، فضلًا عن القبض على عدد من الإرهابيين، وتدمير عدد من الكهوف والمضافات، مؤكدًا أن جهاز مكافحة الإرهاب مستمر في مطاردة وملاحقة الإرهاب.

وأشار إلى أن عملية الأرض السوداء نفذت من قبل الجهاز، وبالتعاون مع قوات البيشمركة، وبالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة، موضحًا أن هناك تنسيقًا عاليًا مع طيران الجيش.