الأربعاء 16 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيسا روسيا وسويسرا يبحثان الوضع في أوكرانيا وقره باغ

رئيسا روسيا وسويسرا يبحثان الوضع فى أوكرانيا وقره باغ

قره باغ
قره باغ

 قال وزير الخارجية السويسري إيجناتزيو كاسيس، إن مباحثات الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والسويسري جي برميلان ستتناول الوضع في أوكرانيا ونزاع قره باغ.


وأضاف كاسيس - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس السويسري - "سنتطرق إلى قضايا قره باغ وأوكرانيا"، لافتًا إلى أن وقف إطلاق النار القائم في قره باغ حاليًا تم إحلاله بفضل الجهود الروسية.


يذكر أن منطقة قره باغ شهدت تصعيدًا للنزاع بين أرمينيا وأذربيجان في الخريف الماضي، لكن الجانبين تمكنا من التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بوساطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 9 نوفمبر الماضي.


ويأتي لقاء الرئيسين الروسي والسويسري عشية القمة المرتقبة بين فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن في سويسرا يوم الأربعاء 16 يونيو.

 

 و في وقت سابق ، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، أن عدد القتلى من عناصر الجيش الوطني الذين قتلوا خلال النزاع الأخير في قره باغ وصل إلى 2895 شخصا، ويعتبر 19 عسكريا في عداد المفقودين.

 

وأضافت الوزارة، في بيان نقلته وكالة نوفوستي الروسية: "نعرض صورا ومعلومات وأسماء وألقابا والرتب العسكرية وتواريخ ميلاد 2895 عسكريا من القوات المسلحة لجمهورية أذربيجان، الذين استشهدوا في الحرب الوطنية ودفنوا قبل 8 مايو. وكذلك نعرض كافة المعلومات الآنفة الذكر عن 19 عسكريا الذين تم اعتبارهم في عداد المفقودين".

 

وشددت الوزارة، على أن العمل جار ومستمر للبحث عن الجنود المفقودين وتحديد هوياتهم .

 

وفي أواخر سبتمبر 2020 شهد إقليم قره باغ استئناف الأعمال القتالية التي جاءت امتدادا للصراع المزمن بين أرمينيا وأذربيجان والتي أسفرت عن سقوط ضحايا بين المدنيين. 

 

وبعد فشل محاولات عدة لإقامة هدنة، اتفقت أرمينيا وأذربيجان بتوسط موسكو، ليلة 9 إلى 10 نوفمبر، على الوقف التام لإطلاق النار وتبادل الأسرى وجثث القتلى.

 

كما سلمت يريفان لباكو ثلاث مناطق كان الجانب الأرمني يسيطر عليها، إضافة إلى انتشار قوات روسية لحفظ السلام.

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