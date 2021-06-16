الأربعاء 16 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على سائق توك توك لتحرشه وضربه فتاة بالمقطم

حبس
حبس

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" تضمن قيام سائق "توك توك" بالتعدى على فتاة بالضرب. 

وتم ضبط مرتكب الواقعة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع الفيديو على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" متضمنا تعدى سائق مركبة توك توك على إحدى الفتيات بالضرب أمام أحد الأندية بالطريق الدائرى بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة.

وبالفحص أمكن التوصل إلى المجنى عليها وتبين أنها (طالبة - مقيمة بدائرة القسم) وباستدعائها حضرت وأقرت بأنها حال سيرها بمحل الواقعة المشار إليه، قام سائق مركبة توك توك بمعاكستها ولدى معاتبته تعدى عليها بالسب والضرب بالأيدى "دون إصابات".

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة سائق- مقيم بدائرة القسم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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