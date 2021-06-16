الأربعاء 16 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجامعة العربية: هناك إرادة لدعم مصر والسودان فى قضية سد النهضة

الجامعة العربية
الجامعة العربية

أكد مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة السفير ماجد عبدالفتاح أن هناك إرادة وسعيا من الدول العربية بشأن دعم مصر والسودان في قضية سد النهضة.


وأوضح عبدالفتاح - في اتصال هاتفي لبرنامج (مساء دي.إم.سي.) على قناة (دي.إم.سي.) مع الإعلامي رامي رضوان - أن هناك جلسة حالية بمجلس الأمن الدولي تناقش ما يحدث في إثيوبيا، لافتا إلى أن إثيوبيا لديها العديد من الجبهات المفتوحة ومنها مشكلة الحدود مع السودان والأعمال العسكرية المتبادلة في هذه المنطقة وبخاصة الانتخابات التي جعلت رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يأخذ العديد من المواقف المتصلبة.


وأكد أن التحركات المصرية والعربية في ملف سد النهضة لن تتوقف، مشيرا إلى تأجيل اجتماع دعت إليه الكونجو (رئيس الاتحاد اللأفريقي) في 17 يونيو الجاري، بناء على طلب إثيوبيا، التي تماطل وتسوف و لا ترغب في حضور الاجتماع.


و ردا على سؤال حول إمكانية أن تكون نهاية هذه الأزمة من خلال مجلس الأمن الدولي، قال مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة إن مصر قدمت مشروع قرار لمجلس الأمن - العام الماضي - يطلب من مصر وإثيوبيا والسودان إبرام - في أسرع وقت ممكن - اتفاقية حول ملء وتشغيل السد، ويحثهم على الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية بما في ذلك البدء في ملء خزان السد إلى أن يتم إبرام هذه الاتفاقية ، لافتا إلى أنه لا يعلم الطلبات التي ستأتي من مصر ومن السودان ولم يتم بدء التشاور في هذا الموضوع.


و أوضح أن الجامعة العربية تنفذ ما تتفق عليه الدول الأطراف بما فيها اجتماعات المجلس الوزاري و الأطراف المعنية في القضية كما وردت في التوجيهات الخاصة بالقرار الصادر.

الامم المتحدة الاتحاد الانتخابات مجلس الأمن رئيس الوزراء السودان الاعلام العسكري المصرية الجامعة العربية مساء دى ام سى الاعلامي رامي رضوان

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