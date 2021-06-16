ضبط 38 طن جبنة وملح غير صالحين للاستهلاك الأدمى بالبحيرة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمجازر والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار، والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والالتزام بالقرارات التموينية المحددة والتأكد من إتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وفي ذات السياق، نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر، بالتنسيق مع مباحث التموين بقيادة العميد وجدي الصيرفىي حملات مكبرة بنطاق المحافظة، أسفرت عن ضبط 1200 شيكارة ملح خشن مجهول المصدر زنة 25 كجم بإجمالي 30 طن داخل مصنع أجبان، بدون سجل صناعي، ويستخدم علامات تجارية غير مرخص له بها، وبالتفتيش تبين قيام المصنع باستخدام مواد غير مصرح بها ومحظورة وتضر بالصحة العامة، حيث تم ضبط 2 كرتونة سوربات البوتاسيوم صيني المنشأ زنة 25 كجم، وكذلك شيكارة بنزوات صوديوم صيني زنة 25 كجم، وانتشار الذباب والحشرات على الأجبان.

كما تمكنت من ضبط مصنع أجبان آخر غير حاصل على ترخيص ممارسة نشاط صناعي، وضبط عدد 100 شيكارة ملح ملوثة، وتختلط بالمجاري والصرف، و تم ضبط عدد 10 شيكارة لبن بودرة مجهول المصدر يستخدمها في إنتاج الأجبان، وتنعدم به الشروط الصحية وينتشر به التلوث، وتم ضبط مصنع أجبان ثالث يقلد ماركات شركات شهيرة ويضيف شطة حمراء متغيرة الصفات الطبيعية للأجبان، وتم ضبط عدد 60 صفيحة أجبان (3 طن)، و10 شيكارة ملح وكميات كبيرة من كراتين الشطة الحمراء المتهالكة والتالفة، وتم ضبط 400 قرص جبنة رومي بدون مستندات "5,25 طن" مخزنة بثلاجة غير مرخصة وبدون سجل حركة وعدم إخطار شهري.

كما تم ضبط 25 قالب قشطة زنة 15 كجم " 325 كجم" غير مدون عليها أي بيانات أو تاريخ إنتاج أو صلاحية، داخل ثلاجة حفظ مواد غذائية، وتم التحفظ على جميع المضبوطات، وجاري تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.