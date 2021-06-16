السعودية تؤكد دعمها لجهود المغرب بشأن قضية الصحراء ‏

أكدت المملكة العربية السعودية دعمها ومساندتها للجهود التي تقوم بها المملكة المغربية الشقيقة ‏من أجل إيجاد حل سياسي واقعي لقضية الصحراء المغربية، على أساس التوافق بناءً على قرارات ‏مجلس الأمن ذات الصلة وتحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.‏

جاء ذلك في كلمة المملكة أمام اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان ‏والشعوب المستعمرة المنعقدة تحت بند الصحراء المغربية، التي ألقاها مندوب المملكة في اللجنة.

من جانبه، أكد مندوب المملكة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - دعم بلاده لمبادرة المملكة المغربية الشقيقة للحكم الذاتي في ‏الصحراء المغربية في إطار سيادة المغرب ووحدة ترابه الوطني، كحل يتطابق مع القانون الدولي وميثاق ‏الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، حيث إن هذه المبادرة التي حظيت بترحيب ‏مجلس الأمن من خلال القرارات التي صدرت منذ العام 2007م، معرباً عن ترحيب المملكة العربية ‏السعودية بمشاركة الممثلين المنتخبين للصحراء المغربية في دورات لجنة الأربعة والعشرين‏ ‏وكذلك المشاركة في المائدتين المستديرتين في جنيف.‏

وفي وقت سابق، حذرت إسبانيا المغرب، بأن موقفها لن يتغير بشأن الصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة التي تتنازع حولها الرباط وانفصاليو جبهة البوليساريو، تزامنا مع اشتداد أزمة دبلوماسية بين البلدين في ظلّ موجة هجرة غير مسبوقة إلى سبتة.

وقالت وزيرة الخارجية الإسبانية ارانكا جونزاليس لايا عبر الإذاعة المحلية العامة، إنّ "إسبانيا لا تزال ملتزمة بشدّة بحل سياسي يجب التوصل إليه في اطار الأمم المتحدة".

وأضافت: "هذا هو الموقف الإسباني وهذا الموقف لا يمكن أن يتغير لأن إسبانيا دولة تحترم الشرعية الدولية".

ويخضع الجزء الأوسع من الصحراء الغربية، وهي منطقة صحراوية تقع شمال موريتانيا، لسيطرة الرباط فيما تعتبرها الأمم المتحدة "إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي" في ظل غياب تسوية نهائية للنزاع.