الأربعاء 16 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبى: حققنا انفراجة رئيسية مع واشنطن

الأتحاد الأوروبي
الأتحاد الأوروبي

قال المفوض الخاص بالتجارة في الاتحاد الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس، إن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حققا "انفراجة رئيسية"، ونجحا في التخلص من الصراع حول قضية "آيرباص-بوينج".


وأضاف دومبروفسكيس - خلال لقاء له مع شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية - أن الطرفين توافقا حول التعاون في مجال الطائرات المدنية الكبيرة، وأن بروكسل وواشنطن توصلا إلى اتفاق بشأن تعليق التعريفات الجمركية لمدة 4 أشهر.


وأوضح دومبروفسكيس أن الطرفين تمكنا من "إنهاء النزاعات" المثارة بينهما، مشيرًا إلى سرور الطرفين بذلك.


وأشار المسؤول الأوروبي إلى الجانبين يتطلعان إلى التعاون سوياً من أجل التحديات المستقبلية.

 

وأكد المفوض الخاص بالتجارة في الاتحاد الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس أن الجانبين توصلا اليوم إلى اتفاق بشأن إيجاد "مجلس تجارة وتكنولوجيا" للتعاون في مجال التكنولوجيا الجديدة والمتطورة، وأيضاً للعمل على حل مشكلة النزاع حول الصلب والألومنيوم.


واستطرد المسؤول الأوروبي قائلاً "نرى اختلافاً في الطريقة والجوهر" مع إدارة الرئيس بايدن.


وأكد دومبروفسكيس أن واشنطن وبروكسل شددا على التزامهما للعمل على حل قضايا التعريفات الخاصة بالألومنيوم بحلول شهر ديسمبر المقبل، وأنه كانت للطرفين في وقت سابق محادثاتٌ بهذا الشأن.


وحول العلاقات مع الصين، قال دومبروفسكيس إن على واشنطن وبروكسل تحقيق المزيد من التعاون الثنائي في ظل وجود "منافسين صاعدين" في اقتصادات أخرى.


وأشار المسؤول الأوروبي إلى أن الاتحاد الأوروبي لديه رؤية يعترف بها بأن لديه "علاقاتٌ معقدة للغاية" مع الصين، "ففي بعض المجالات، تُعد الصين شريكاً تعاونياً" وعلى مستوى آخر فهي "منافس اقتصادي"، مضيفاً أن الاتحاد الأوروبي يشارك الولايات المتحدة "الكثير من المخاوف" فيما يتعلق بالصين.


وحول روسيا، قال دومبروفسكيس إن علاقات الاتحاد الأوروبي مع روسيا أصبحت "أكثر تعقيداً"، وأن الكثير من القضايا ذات المخاوف تتعلق بـ"سلوك روسيا" في الدول المجاورة.


وعبر دومبروفسكيس عن الحاجة إلى تحقيق المزيد من التعاون "لمعالجة هذه التحديات التي تشكلها روسيا"، مشيراً إلى أن هذه القضايا لا تشبه المسائل الاقتصادية كثيراً ولكنها تتعلق أكثر بالسلوك.


يُشار إلى أن هذه التصريحات جاءت في أعقاب قمة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة التي عقدت في بروكسل بمشاركة رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والرئيس الأمريكي جو بايدن.

الولايات المتحدة الاتحاد واشنطن الاتحاد الأوروبي امريكية بروكسل الاوروبي الطائرات مستقبل شبكة سي إن إن جمركي

الأكثر قراءة

بوابة التعليم الاساسي الصف الثالث الاعدادي.. نتائج الطلاب برقم الجلوس 2021

«تربح من الدعوة».. تفاصيل أول بلاغ ضد محمد حسين يعقوب

«تضامن شيكابالا».. تفاصيل تمرد نجوم الزمالك على أسامة نبيه

سعد الدين الهلالي يهاجم محمد حسين يعقوب: القاضي قدّم له فرصة عمره لكنه أضاعها

المستشار خالد محجوب ردًا على «العفو الدولية»: أحكام القضاء ضد الإرهاب «خط أحمر»

«الصحة»: تسجيل 609 إصابات جديدة بكورونا.. و37 حالة وفاة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الجمهورية الجديدة.. وجينات الهويَّة المصرية

إبراهيم داود

سعدى

ماجد حبته

الدكتورة بصمجية.. وليست إرهابية!

د. منى حلمى

يهيننى ويسىء معاملتى ويهدر كرامتى لكن أعمل إيه «باحبه»

أسامة الأزهري

تلاعب التنظيم الخاص للإخوان بآيات القرآن الكريم

طلعت رضوان

شخصيات فى حياتى.. بورتريه للست أم نعناعة

جمال-أسعد

القسيس وثورة يوليو

القس. رفعت فكرى

فرج فودة.. وهل يموت الشرفاء؟

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع حصيلة الإصابات في الأراضي الفلسطينية إلي 87 نتيجة اعتدات الاحتلال

اندلاع مواجهات فى البيرة.. الاحتلال يعتقل عضو المجلس الثورى بفتح

«مخاوف من صدام جديد».. مسيرة الأعلام بالقدس تثير غضب الفلسطينيين