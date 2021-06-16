مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبى: حققنا انفراجة رئيسية مع واشنطن

قال المفوض الخاص بالتجارة في الاتحاد الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس، إن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حققا "انفراجة رئيسية"، ونجحا في التخلص من الصراع حول قضية "آيرباص-بوينج".



وأضاف دومبروفسكيس - خلال لقاء له مع شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية - أن الطرفين توافقا حول التعاون في مجال الطائرات المدنية الكبيرة، وأن بروكسل وواشنطن توصلا إلى اتفاق بشأن تعليق التعريفات الجمركية لمدة 4 أشهر.



وأوضح دومبروفسكيس أن الطرفين تمكنا من "إنهاء النزاعات" المثارة بينهما، مشيرًا إلى سرور الطرفين بذلك.



وأشار المسؤول الأوروبي إلى الجانبين يتطلعان إلى التعاون سوياً من أجل التحديات المستقبلية.

وأكد المفوض الخاص بالتجارة في الاتحاد الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس أن الجانبين توصلا اليوم إلى اتفاق بشأن إيجاد "مجلس تجارة وتكنولوجيا" للتعاون في مجال التكنولوجيا الجديدة والمتطورة، وأيضاً للعمل على حل مشكلة النزاع حول الصلب والألومنيوم.



واستطرد المسؤول الأوروبي قائلاً "نرى اختلافاً في الطريقة والجوهر" مع إدارة الرئيس بايدن.



وأكد دومبروفسكيس أن واشنطن وبروكسل شددا على التزامهما للعمل على حل قضايا التعريفات الخاصة بالألومنيوم بحلول شهر ديسمبر المقبل، وأنه كانت للطرفين في وقت سابق محادثاتٌ بهذا الشأن.



وحول العلاقات مع الصين، قال دومبروفسكيس إن على واشنطن وبروكسل تحقيق المزيد من التعاون الثنائي في ظل وجود "منافسين صاعدين" في اقتصادات أخرى.



وأشار المسؤول الأوروبي إلى أن الاتحاد الأوروبي لديه رؤية يعترف بها بأن لديه "علاقاتٌ معقدة للغاية" مع الصين، "ففي بعض المجالات، تُعد الصين شريكاً تعاونياً" وعلى مستوى آخر فهي "منافس اقتصادي"، مضيفاً أن الاتحاد الأوروبي يشارك الولايات المتحدة "الكثير من المخاوف" فيما يتعلق بالصين.



وحول روسيا، قال دومبروفسكيس إن علاقات الاتحاد الأوروبي مع روسيا أصبحت "أكثر تعقيداً"، وأن الكثير من القضايا ذات المخاوف تتعلق بـ"سلوك روسيا" في الدول المجاورة.



وعبر دومبروفسكيس عن الحاجة إلى تحقيق المزيد من التعاون "لمعالجة هذه التحديات التي تشكلها روسيا"، مشيراً إلى أن هذه القضايا لا تشبه المسائل الاقتصادية كثيراً ولكنها تتعلق أكثر بالسلوك.



يُشار إلى أن هذه التصريحات جاءت في أعقاب قمة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة التي عقدت في بروكسل بمشاركة رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والرئيس الأمريكي جو بايدن.