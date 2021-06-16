الأربعاء 16 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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الكرازة

الأنبا رافائيل يلتقى كهنة نورث وساوث كارولينا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

ترأس  الأنبا رافائيل، أسقف كنائس وسط القاهرة ، والأنبا بيتر أسقف نورث وساوث كارولينا وتوابعها بالولايات المتحدة، والنائب البابوي لولاية فيرجينيا، اجتماع مجمع كهنة إيبارشية نورث وساوث كارولينا و كنتاكي، عقب القداس الإلهى بكنيسة القديس العظيم مار مرقس بحي فيرفاكس في مدينة واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية.

وخلال المؤتمر قدم مجمع كهنة الإيبارشية التهنئة لكل من صاحب النيافة الأنبا رافائيل بمناسبة العيد الـ٢٤ لسيامته أسقفًا بيد مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث، والأنبا بيتر بمناسبة العيد الخامس لسيامته أسقفًا بيد قداسة البابا تواضروس الثاني ١٢ يونية عام ٢٠١٦م.

وُلِد الأنبا رافائيل باسم ميشيل عريان الحكيم، في القاهرة في 6 مايو 1958، ونشأ في حي شبرا، والتحق الأنبا رافائيل بجامعة عين شمس بكلية الطب والجراحة، وحصل على بكالوريوس الطب والجراحة عام 1981، ثم عمل طبيبًا لفترة.

و التحق بالكلية الإكليريكية، وتخرج منها بعد حصوله على بكالوريوس الكلية الإكليريكية عام 1984، و رسم راهبًا بدير السيدة العذراء برموس بوادي النطرون باسم يسطس البرموسي، في عام 1990، وتم سيامته أسقفًا عامًا لكنائس وسط البلد بيد قداسة البابا شنودة الثالث في 15 يونيو 1997.

وتستعد الكنائس المسيحية الثلاث في 20 يونيو الجاري، للاحتفال بعيد العنصرة، وبدء صوم الرسل لمدة 21 يومًا.

ويعتبر صوم الآباء الرسل هو أول الأصوام التي صامتها الكنيسة الأولى بعد تأسيسها مباشرة، وأوصى به السيد المسيح شخصيًا، حينما انتقد اليهود تلاميذه متسائلين عن عدم رؤيتهم صائمين أبدًا، فأجابهم المسيح بأن التلاميذ في حالة فرح بوجوده معهم، أما حينما يُرفع عنهم فحينئذٍ يصومون، وهو ما تم فعليًا عقب صعود السيد المسيح إلى السماء وحلول الروح القدس على التلاميذ والرسل في يوم الخمسين، حسب ما هو مثبت بالبشائر الإنجيلية.

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