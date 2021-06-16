الأربعاء 16 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط ٨ طن عسل أسود غير صالح للاستهلاك بالبحيرة

حملة تموينية مكبرة
حملة تموينية مكبرة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمجازر والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة والتأكد من إتباع كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية. 

 

وفى ذات السياق نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر بالتنسيق مع مباحث التموين بقيادة العميد وجدى الصيرفي حملات  مكبرة بنطاق المحافظة ، أسفرت عن الآتي :-ضبط مصنع بلاستيك يقوم بالإنتاج باسم شركات أخرى وعناوين مختلفة ، وضبط أحد مخازن العسل يقوم بتعبئة العسل فى صفائح سبق استعمالها وتم التحفظ على 8 طن عسل أسود.

 

كما تمكنت الحملة من ضبط 3 مخابز قامو بالتصرف فى كمية قدرها 85 شيكارة دقيق بلدى بالسوق السوداء،  وضبط 6 مخابز قامو بانتاج خبز ناقص الوزن حتى 18جرام و 7 محاضر أخرى. 

 

كما تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة من ضبط  ١.٤ طن خامات انتاج وضبط ١٥٠٠متر منتج نهائي بمصنعين إنتاج مواسير الكهرباء وبلاستيك دون ترخيص بمركز ومدينة ايتاي البارود وتم ضبط "٣٠ك خرز بلاستيك خامات انتاج مجهولة المصدر - ٥٠ك مواد خام مجهولة المصدر - عدد ٢ محل لعدم الإعلان عن الاسعار" .

 

كما تم ضبط ٨٠ طن مواد خام منتهية الصلاحية وبدون علامات وبيانات  بمصنع أسمدة ومخصبات زراعية بدون ترخيص بالنوبارية وكذا ضبط  ١٦٢٠ كيلو ماده لاصقه منتهيه الصلاحيه بأحد مصانع البلاستيك، كما تم تجميع ٨٠٠٠ لتر سولار من السوق السوداء .

 

كما تمكنت الحملة من ضبط  8 طن يوريا مدعم خاص بوزارة الزراعة محظور تداوله داخل سيارة بوادي النطرون. 

مباحث التموين وزارة الزراعة وادى النطرون محافظ البحيرة الصلاحية ضبط الاسعار حملات مكبرة

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