«أصغر مؤلفة قصص أطفال».. ميسم ياسر: كتبت قصتين وأجيد العزف على الكمان

موهبة واعدة

انتهت الطفلة ميسم سامر، الطالبة بالمرحلة الإبتدائية فى مدرسة النيل الخاصة، من كتابة قصص الأطفال، ليس هذا وحسب، حيث تتمتع ميسم بأكثر من موهبة، فهي إلى جانب الكتابة، تجيد العزف على آلة الكمان.

ميسم قالت لـ"الدستور"، إن القصتين اللتين انتهت من كتابتهما بعنوان " يوم اجازتى" وهي عن عالم السيرك، و"امولة والفواكه" ورسم شخصياتهما على أن تدفع بهما الى دور نشر قريبا، وهي جميعها قصص للأطفال تعلمت كتابتها من مشاهدة مسلسلات الكارتون، ومن حكايات جدتها لأمها.

وعن سبب حبها لكتابة القصة تحديداً دون غيرها من فنون الكتابة، قالت إن من شجعها على كتابة القصة كل من والدها ووالدتها، متمنية أن تصدر قصصها فى كتاب للأطفال.

مواهب متعددة

"ميسم" تهوى الموسيقى حتى استقرت على ان تتعلم العزف على آلة الكمان، بعد أن قامت بالعزف على آلة القانون، ثم البيانو، لكنها فضلت فى النهاية العزف على آلة الكمان، وأن من جعلها تهتم بالعزف على آلة الكمان هي حفلات أم كلثوم وفيروز التى شاهدتها فى التلفاز، مؤكدة انها ستقوم بدراسة الة الكمان بشكل احترافي فى معهد الموسيقي بأكاديمية الفنون.

أدب الأطفال نوع من الفن الأدبي الذي يشمل القصص والكتب والمجلات والقصائد المؤلفة بشكل خاص للأطفال. ويتم تصنيف أدب الأطفال الحديث بطريقتين مختلفتين: حسب الفئة أو العمر المقصود للقارئ. يعود أصل أدب الأطفال إلى القصص والأغاني، وقبل وجود الطباعة حين كان الأباء ينقُلون القصص والأغاني إلى أبناءهم شفويًا، كان من الصعب تتبع أثر أصل أدب الأطفال قبل اختراع الطباعة.

وحتى بعد انتشار الكتب المطبوعة الكثير من قصص الأطفال كانت مُصممة للكبار وتم تحويلها لاحقًا إلى كتب للأطفال، وفي القرن الخامس عشر أصبح أدب الاطفال يحمل رسالة أخلاقية أو دينية. وعُرف أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين باسم «العصر الذهبي لأدب الأطفال» لأن العديد من كتب الأطفال الكلاسيكية قد نُشرت آنذاك.