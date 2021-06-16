في جولة ليلية بشبين الكوم محافظ المنوفية يتفقد أعمال التطوير " مش هنسيب حاجة من غير ما نطورها "

أجرى مساء اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية جولة ليلية بمدينة شبين الكوم لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال تطوير المشروعات علي أرض الواقع وتذليل العقبات للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، رافقه خلالها نائبه محمد موسى واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد للمحافظة ، والمستشار الهندسي للمحافظة .

تفقد المحافظ أعمال التطوير ورفع كفاءة شارع محطة عاطف السادات وشارع بشاير الخير ، وتابع أعمال الرصف وتركيب البلدورات وفرش النجيل الصناعي بالجزيرة الوسطي بالشارع.

وأكد المحافظ أنه من ضمن أعمال التطوير بشارع عاطف السادات ، سيتم إنشاء مشروع " شارع مصر " بأكشاك نموذجية للمساهمة في توفير فرص عمل للشباب ، وإنشاء حديقة نموذجية بمدخل الشارع لتوفير متنفس حضاري لسكان المنطقة.

شدد المحافظ علي الشركات المنفذة بتنظيف الشارع وإزالة كافة الإشغالات عقب الانتهاء من أعمال التطوير ، كما شدد بضرورة ضبط مناسيب الرصف وبلاعات مياه الأمطار والالتزام بكافة الاشتراطات والمواصفات الفنية لتحقيق أعلى معدلات إنجاز حتى يشعر المواطن بما يتم إنجازه من مشروعات على أرض الواقع.



وخلال تفقده للشارع إلتقى محافظ المنوفية بعدد من المواطنين وسكان المنطقة ، وأكد لهم أننا مستمرون في اعمال التطوير بكافة مراكز ومدن المحافظة قائلا " مش هنسيب حاجة من غير ما نطورها " مشيرا الي المتابعة المستمرة لأعمال التطوير والتشجير وإنارة الشوارع.

وناشد الأهالي بضرورة الحفاظ علي أعمال التطوير التي تتم علي أرض الواقع والتعاون مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للإرتقاء بمستوي الخدمات والحفاظ علي المظهر العام .



و قدم أهالي المنطقة الشكر لمحافظ المنوفية لما لمسوه من جهد صادق وفعال في أعمال التطوير ورفع كفاءة عدد من الطرق الهامة والحيوية بمدينة شبين الكوم ، فضلاً عن الاهتمام بتطوير المناطق العشوائية وتطويرها وتنميتها وما يُبذل من مجهودات مضنية في إعادة الرونق والشكل الجمالي بنطاق العاصمة .

محافظ المنوفية يتفقد أعمال التطوير بشبين الكوم

محافظ المنوفية يتفقد أعمال التطوير بشبين الكوم

محافظ المنوفية يتفقد أعمال التطوير بشبين الكوم

محافظ المنوفية يتفقد أعمال التطوير بشبين الكوم