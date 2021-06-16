الأربعاء 16 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

تقارير ومتابعات

حملات لتعقيم وتطهير المرافق الحكومية بالقليوبية (صور)

تعقيم وتطهير المرافق
تعقيم وتطهير المرافق

واصلت العديد من مدن بمحافظة القليوبية عمليات التعقيم والتطهير للمنشآت التعلمية والدينية والاجتماعية، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث قامت الأجهزة التنفيذية برش المستشفيات والمدارس والمساجد والمنشآت الحكومية، وذلك في إطار  تطهير جميع المناطق والمنشآت وفقًا للخطة  الدورية للتعقيم.

وقامت فرق التطهير بالمحافظة باستكمال أعمال التطهير، ضمن توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وذلك للسيطرة على انتشار الفيروس المستجد، خاصة بعد زيادة حالات الإصابة مع دخول الموجة الثالثة منه، حيث تم تعقيم المنشآت التعليمية، ومنها معهد فؤاد محي الدين، ومدرسة خالد بن الوليد، والأورمان، والمنشآت الدينية  كمسجد عمر بن الخطاب، والمنشآت الرياضية ومنها نادي بهتيم الرياضي.

في السياق ذاته، تابع اللواء خالد المحمدي، رئيس مدينة الخصوص، الإجراءات الاحترازية لسلامة العاملين والمواطنين من الإصابة بالفيروس، وذلك بتكثيف الجهود من قبل إدارة البيئة لتطهير المنشآت الحكومية والشوارع  بمدينة الخصوص، منها مستشفى الخصوص المركزي، ومكتب البريد، وبعض المدارس.

من جانبه، قام المهندس على عبدالستار، رئيس مدينة ومركز بنها، بشن حملة لرفع المخلفات والإشغالات بشوارع وميادين المدينة، والعمل على إخلاء الأرصفة والشوارع من الباعة الجائلين الشاغلين للطرق العامة، جاء ذلك بالتنسيق مع الاشغالات وشرطة المرافق وتحسين البيئة.

تعقيم وتطهير المرافق
تعقيم وتطهير المرافق
تعقيم وتطهير المرافق
تعقيم وتطهير المرافق
تعقيم وتطهير المرافق
تعقيم وتطهير المرافق
تعقيم وتطهير المرافق
تعقيم وتطهير المرافق
التعقيم التطهير كورونا المستشفيات المنشآت الحكومية

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