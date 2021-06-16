وزير الشباب والرياضة يشيد بأعمال طلائع الإسكندرى بمهرجان «talent بالعربى»

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، طلائع الإسكندرية المشاركين في التصفيات النهائية لمهرجان «talent بالعربي» في معرض الفنون التشكيلية المنفذ في ديوان عام وزارة الشباب والرياضة بالقاهرة.

يأتي مهرجان «talent بالعربي»، الذي تنفذ وزاره الشباب والرياضة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وتشارك مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، بعدد ٤ من طلائع شعب الفن التشكيلي، حيث قاموا بعرض لوحاتهم.

وتفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة معرض الفنون التشكيلية والخط العربي والقصة المقام بديوان الوزارة.

وأشاد «صبحي» بالأعمال المقدمة من الطلائع واثنى على اللوحات التى عرضها طلائع الإسكندرية وتنوعها والتي تدل على موهبتهم الإبداعية المتميزة، مشيراً إلى حرص الوزارة على تسليط الضوء على تلك الإبداعات وتقديم الدعم لها من خلال برامج وأنشطة الوزارة المختلفة.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت عن تنفيذ برنامج Talent بالعربي، ووصل عدد المشاركين في المراحل الأولى إلى 22 ألف طليع وطليعة ، تنافسوا في مجالات "الفنون التشكيلية، القصة القصيرة والمقال، والتمثيل، والشعر، والموسيقى والكورال، والابتكارات العلمية، والمبادرات، والفنون الشعبية، والخط العربي، وجولدن كيدز، والدوري الثقافي المعلوماتي".

وكان قد أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أنه أول مهرجان حكومى يهدف لاكتشاف المواهب الفنية فى المجالات المختلفة، والذى يستهدف أبناءنا من الشباب من سن 8 حتى 17 عاما، لاكتشاف المواهب الفنية المختلفة فى المجالات "الفنية، الأدبية، العلمية، الرياضية والمجتمعية"، على مستوى محافظات الجمهورية.

ويهدف المهرجان لتنمية المهارات وغرس قيم الفنون والإحساس بالجمال، كما يهدف لاستغلال أوقات الفراغ لدى الشباب وخلق جيل جديد مبدع والعمل على دعمهم لإيجاد الفرص التي تتناسب مع مواهبهم المختلفة، وستقوم لجنة تحكيمية من كبار المثقفين والشعراء والفنانين والشخصيات العامة بالتحكيم في ما سيتم إرساله من أعمال للجنة.

كما شهد المؤتمر إعلان الموجي الصغير عن تبنيه إنتاج اغنية او استعراض لاحد المواهب الفنية من خلال المهرجان.

طلائع الإسكندرية مع وزير الشباب والرياضة

طلائع الإسكندرية مع وزير الشباب والرياضة