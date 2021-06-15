الباز: محمد حسين يعقوب سقط كدجال كبير داخل المحكمة.. ولا بد من معاقبته

أكد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، أن محمد حسين يعقوب سقط اليوم في المحكمة كدجال كبير، ضحك على الناس باسم الدين.

وقال، خلال "البساط أحمدي" في بث مباشر عبر صفحته على "فيس بوك"، إن محمد حسين يعقوب وقف أمام المحكمة اليوم في مشهد من أهم مشاهد حياتنا الفكرية والدينية، وأثبت أن الملايين التي كانت تسير خلفه كانوا مغيبين ومختلين عقليا.

وتساءل: "هل البلد دي كان لازم يقوم فيها ثورات واضطرابات ومليونيات وحرب ضد الجيش واغتيالات عشان نكتشف الوهم اللى دعاة السلفية كانوا ممشيينا فيه؟، ونعرف أنهم كدابين".