طبعة منقحة لمجموعات قصص قصيرة ليحيى حقى عن نهضة مصر

صدر حديثا عن دار نهضة مصر للنشر طبعة خاصة منقحة لقصص الكاتب الراحل يحيى حقى احتفاءً بأعماله؛ التى ساهمت فى نهضة الأدب وفن القصص المصرى والعربى.

تضم هذه الطبعة جميع أعمال الكاتب الروائية والقصصية الكاملة فى مجلد واحد يحتوى على 53 قصة ورواية قصيرة، كتبها حقى على امتداد أعوام طويلة، وضمتها مجموعاته الشهيرة، نذكر منها: دماء وطين- قنديل أم هاشم - عنتر وجولييت - الفراش الشاغر - أم العواجز - البوسطجى، وإفلاس خاطبة.. وغيرها الكثير، بالإضافة إلى روايته الطويلة الوحيدة "صح النوم".

قالت الإذاعية نهي يحيي حقي، إن دار نهضة مصر جمعت مجموعات القصص القصيرة ليحيي حقي فى مجلد، على ان تصدر فى معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام.

واعربت الإذاعية نهي حقي خلال حديثها مع "الدستور" عن أمنية تتعلق بصدور مجلدات متخصصة فى كافة الأشكال الأدبية والفنية التي كتبها الأديب الراحل يحيي حقي فى الفنون التشكيلية والسينما وغيرها من المجالات.

ويجد القارئ على هوامش القصص المعلومات الخاصة بها، مثل: تاريخ كتابتها، ومكان نشرها للمرة الأولى. بالإضافة إلى ملحق يضم السيرة الذاتية لـ يحيى حقى بقلمه، وكذلك عدد من المقالات النقدية المهمة بقلم كبار النقاد والكتاب وكذلك افتتاحيات قصصه.

"يحيى حقى" فهو كاتب وروائى مصرى، ولد "حقى" فى أسرة ميسورة الحال فى القاهرة، وحصل على تعليم جيد حتى انخرط فى المحاماة، حيث درس فى معهد الحقوق بالقاهرة، وكان تخرجه منه فى عام 1925.

ويعتبر يحيى حقى علامة بارزة فى الأدب والسينما، وهو من كبار الأدباء المصريين بجانب نجيب محفوظ ويوسف إدريس. قضى "حقى" عمره كله فى الخدمة المدنية، وعمل بالسلك الدبلوماسى المصرى.

تم تعيينه فى منصب مستشار فى دار الكتب والوثائق القومية وقد تم تحويل ثلاثة من أعماله الأدبية إلى أعمال درامية هى: "قنديل أم هاشم" و"البوسطجى" و"رجل وامرأة".