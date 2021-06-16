الأربعاء 16 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

التجهيزات النهائية لحفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية السينمائى الـ22 (صور)

تجهيزات مهرجان الإسماعيلية
تجهيزات مهرجان الإسماعيلية السينمائى

يتابع كل من الناقد السينمائي عصام زكريا، والسيناريست محمد الباسوسي، الاستعدادات النهائية لحفل افتتاح الدورة الـ ٢٢ لمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، والتي تنطلق فعالياتها غدًا الأربعاء الموافق ١٦ يونيو،  تستمر حتى الثلاثاء الموافق ٢٢ والتي تقام لأول مره علي شاطيء قناة السويس بأحد الفنادق الكبري بمحافظة الإسماعيلية.

IMG-20210615-WA0046
تجهيزات مهرجان الإسماعيلية السينمائى

يبدأ الحفل الذي يقام على شاطيء قناة السويس بأحد الفنادق الكبرى بمحافظة الإسماعيلية، حيث تم تجهيز مسرح مفتوح يتسع لـ500 فرد في الهواء  الطلق  تطبيقًا للإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة للحد من فيروس كورونا المستجد، وذلك باستقبال ضيوف المهرجان على الريد كابت، ثم تبدأ المراسم الرسمية للافتتاح، والذي تقدمه المذيعة إنجي علي، بالسلام الوطني، ثم بأغنية "أرض الحرية" غناء عماد كمال وكلمات طارق على وألحان كريم عرفة وتوزيع أيمن التركي وكيروجراف مصطفى حجاح، ويخرج الحفل المخرج هشام عطوة.

IMG-20210615-WA0035
تجهيزات مهرجان الإسماعيلية السينمائى

يلي ذلك عرض برومو المهرجان، ثم يلقي الناقد عصام زكريا كلمة رئيس المهرجان، يليه كلمة السيناريست محمد الباسوسي رئيس المركز القومي للسينما، ثم كلمة اللواء شريف فهمي محافظ الإسماعيلية، ثم كلمة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والتي تعلن خلالها افتتاح المهرجان.

IMG-20210615-WA0036
تجهيزات مهرجان الإسماعيلية السينمائى

وعقب ذلك يتم عرض لجان التحكيم على الشاشة، وتضم لجنة تحكیم الفيلم التسجيلي الطويل والقصيرالمخرجة الإماراتية نجوم الغانم، والمخرج والمنتج السينمائي ديان بيتروفيتش، والمخرجة المصرية هالة خليل، والمخرج العراقي الفرنسي عباس فاضل، وتضم لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الروائي والتحريك فنان الرسوم المتحركة، وكاتب السيناريو توماس ويلز، والسيناريست المصري تامر حبيب، والمخرج المغربي عبد الاله الجوهري، والروسية إيلينا كورسيفا المنتج، والمخرج بنيامين كورتيشي من مقدونيا.

IMG-20210615-WA0033
تجهيزات مهرجان الإسماعيلية السينمائى

 وتضم لجنة تحكيم الفيبريسى، الناقدة المصرية مروة أبو عيش، والناقدة السورية لما طيارة، والناقد الإيطالي ماسيموليتشي، في حين تضم مسابقة أفلام الطلبة، وتضم المخرج المصري خالد بهجت، والمخرجة المصرية دينا عبد السلام، ومن لبنان نجا الأشقر مدير نادي لكل الناس للسينما.

IMG-20210615-WA0045
تجهيزات مهرجان الإسماعيلية السينمائى

ثم تبدأ مراسم التكريم، حيث تقوم وزيرة الثقافة ورئيس المركز القومي للسينما ورئيس المهرجان بتكريم اسم فنانة التحريك ورائدة الرسوم المتحركة المخرجة فايزة حسين ، والتي رحلت عن عالمنا قبل ثلاثة أسابيع ، يليها تكريم الناقد الكبير كمال رمزي، ثم اسم الراحلة رجاء الجداوي وتتسلمها نجلتها أميرة مختار، يلي ذلك عرض fire show مع بدء الاستراحة.

IMG-20210615-WA0034
تجهيزات مهرجان الإسماعيلية السينمائى

ويتم عرض فيلم الافتتاح  السويسري "فرح"، إخراج جوليا بانتر، وهو فيلم وثائقي طويل تدور أحداثه في "80 دقيقة"، حيث يرسم صورة للقاهرة الحديثة والمجتمع الذي يجب أن يواجه فيه جيل اليوم وضغط التقاليد الراسخة والاضطرابات الثقافية والاقتصادية التي تجبر المجتمع المصري على إعادة اكتشاف نفسه من خلال ثلاثة أزواج مختلفين اجتماعيًا وثقافيًا ودينيًا.

IMG-20210615-WA0038
تجهيزات مهرجان الإسماعيلية السينمائى

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما سنويًا بمحافظة الإسماعيلية، ويقام هذا العام مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة الضيوف وجميع المشاركين بالمهرجان.

IMG-20210615-WA0041
تجهيزات مهرجان الإسماعيلية السينمائى
IMG-20210615-WA0037
تجهيزات مهرجان الإسماعيلية السينمائى
IMG-20210615-WA0047
تجهيزات مهرجان الإسماعيلية السينمائى
IMG-20210615-WA0039
تجهيزات مهرجان الإسماعيلية السينمائى
مهرجان الإسماعيلية السينمائى الدولي مهرجان الإسماعيلية السينمائى الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة القومي للسينما السيناريست محمد الباسوسي هشام عطوة محمد الباسوسي مهرجان الإسماعيلية السينمائي عصام زكريا

الأكثر قراءة

بوابة التعليم الاساسي الصف الثالث الاعدادي.. نتائج الطلاب برقم الجلوس 2021

«تربح من الدعوة».. تفاصيل أول بلاغ ضد محمد حسين يعقوب

«تضامن شيكابالا».. تفاصيل تمرد نجوم الزمالك على أسامة نبيه

سعد الدين الهلالي يهاجم محمد حسين يعقوب: القاضي قدّم له فرصة عمره لكنه أضاعها

الباز: محمد حسين يعقوب سقط كدجال كبير داخل المحكمة.. ولا بد من معاقبته

نتيجة 3 إعدادى| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2021 بالرقم القومى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الجمهورية الجديدة.. وجينات الهويَّة المصرية

إبراهيم داود

سعدى

ماجد حبته

الدكتورة بصمجية.. وليست إرهابية!

د. منى حلمى

يهيننى ويسىء معاملتى ويهدر كرامتى لكن أعمل إيه «باحبه»

أسامة الأزهري

تلاعب التنظيم الخاص للإخوان بآيات القرآن الكريم

طلعت رضوان

شخصيات فى حياتى.. بورتريه للست أم نعناعة

جمال-أسعد

القسيس وثورة يوليو

القس. رفعت فكرى

فرج فودة.. وهل يموت الشرفاء؟

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع حصيلة الإصابات في الأراضي الفلسطينية إلي 87 نتيجة اعتدات الاحتلال

اندلاع مواجهات فى البيرة.. الاحتلال يعتقل عضو المجلس الثورى بفتح

«مخاوف من صدام جديد».. مسيرة الأعلام بالقدس تثير غضب الفلسطينيين