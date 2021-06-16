التجهيزات النهائية لحفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية السينمائى الـ22 (صور)

يتابع كل من الناقد السينمائي عصام زكريا، والسيناريست محمد الباسوسي، الاستعدادات النهائية لحفل افتتاح الدورة الـ ٢٢ لمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، والتي تنطلق فعالياتها غدًا الأربعاء الموافق ١٦ يونيو، تستمر حتى الثلاثاء الموافق ٢٢ والتي تقام لأول مره علي شاطيء قناة السويس بأحد الفنادق الكبري بمحافظة الإسماعيلية.

تجهيزات مهرجان الإسماعيلية السينمائى

يبدأ الحفل الذي يقام على شاطيء قناة السويس بأحد الفنادق الكبرى بمحافظة الإسماعيلية، حيث تم تجهيز مسرح مفتوح يتسع لـ500 فرد في الهواء الطلق تطبيقًا للإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة للحد من فيروس كورونا المستجد، وذلك باستقبال ضيوف المهرجان على الريد كابت، ثم تبدأ المراسم الرسمية للافتتاح، والذي تقدمه المذيعة إنجي علي، بالسلام الوطني، ثم بأغنية "أرض الحرية" غناء عماد كمال وكلمات طارق على وألحان كريم عرفة وتوزيع أيمن التركي وكيروجراف مصطفى حجاح، ويخرج الحفل المخرج هشام عطوة.

تجهيزات مهرجان الإسماعيلية السينمائى

يلي ذلك عرض برومو المهرجان، ثم يلقي الناقد عصام زكريا كلمة رئيس المهرجان، يليه كلمة السيناريست محمد الباسوسي رئيس المركز القومي للسينما، ثم كلمة اللواء شريف فهمي محافظ الإسماعيلية، ثم كلمة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والتي تعلن خلالها افتتاح المهرجان.

تجهيزات مهرجان الإسماعيلية السينمائى

وعقب ذلك يتم عرض لجان التحكيم على الشاشة، وتضم لجنة تحكیم الفيلم التسجيلي الطويل والقصيرالمخرجة الإماراتية نجوم الغانم، والمخرج والمنتج السينمائي ديان بيتروفيتش، والمخرجة المصرية هالة خليل، والمخرج العراقي الفرنسي عباس فاضل، وتضم لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الروائي والتحريك فنان الرسوم المتحركة، وكاتب السيناريو توماس ويلز، والسيناريست المصري تامر حبيب، والمخرج المغربي عبد الاله الجوهري، والروسية إيلينا كورسيفا المنتج، والمخرج بنيامين كورتيشي من مقدونيا.

تجهيزات مهرجان الإسماعيلية السينمائى

وتضم لجنة تحكيم الفيبريسى، الناقدة المصرية مروة أبو عيش، والناقدة السورية لما طيارة، والناقد الإيطالي ماسيموليتشي، في حين تضم مسابقة أفلام الطلبة، وتضم المخرج المصري خالد بهجت، والمخرجة المصرية دينا عبد السلام، ومن لبنان نجا الأشقر مدير نادي لكل الناس للسينما.

تجهيزات مهرجان الإسماعيلية السينمائى

ثم تبدأ مراسم التكريم، حيث تقوم وزيرة الثقافة ورئيس المركز القومي للسينما ورئيس المهرجان بتكريم اسم فنانة التحريك ورائدة الرسوم المتحركة المخرجة فايزة حسين ، والتي رحلت عن عالمنا قبل ثلاثة أسابيع ، يليها تكريم الناقد الكبير كمال رمزي، ثم اسم الراحلة رجاء الجداوي وتتسلمها نجلتها أميرة مختار، يلي ذلك عرض fire show مع بدء الاستراحة.

تجهيزات مهرجان الإسماعيلية السينمائى

ويتم عرض فيلم الافتتاح السويسري "فرح"، إخراج جوليا بانتر، وهو فيلم وثائقي طويل تدور أحداثه في "80 دقيقة"، حيث يرسم صورة للقاهرة الحديثة والمجتمع الذي يجب أن يواجه فيه جيل اليوم وضغط التقاليد الراسخة والاضطرابات الثقافية والاقتصادية التي تجبر المجتمع المصري على إعادة اكتشاف نفسه من خلال ثلاثة أزواج مختلفين اجتماعيًا وثقافيًا ودينيًا.

تجهيزات مهرجان الإسماعيلية السينمائى

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما سنويًا بمحافظة الإسماعيلية، ويقام هذا العام مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة الضيوف وجميع المشاركين بالمهرجان.

تجهيزات مهرجان الإسماعيلية السينمائى

تجهيزات مهرجان الإسماعيلية السينمائى

تجهيزات مهرجان الإسماعيلية السينمائى