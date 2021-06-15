سعد الدين الهلالي يهاجم محمد حسين يعقوب: القاضي قدّم له فرصة عمره لكنه أضاعها

قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن المستشار محمد السعيد الشربيني، قدم للشيخ محمد حسين يعقوب، فرصة عمره ليصحح المفاهيم التي قدمها لشباب صنعت منهم إرهابيين، لكن الشيخ أضاع الفرصة.

وأضاف الهلالي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "القاضي قال له صراحة، كنت أتمنى توضح وتسهب في إجاباتك لتوضح للشباب".

وأردف الهلالي: "شهادة يعقوب اليوم، كان ممكن تعتبر كفارة للسلف لهم، لكنه فوت فرصة عمره".