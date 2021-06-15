اتحاد المستثمرين يؤكد أهمية إنشاء مصانع خاصة بالصناعات التكميلية

أكد المهندس أسامة حفيلة النائب الأول للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري دمياط، أن الدولة تولي اهتمام كبير تجاه تدشين المجمعات الصناعية الخاصة بالصناعات التكميلية، لأنها تساعد على تشغيل المصانع الكبيرة.

وأضاف حفيلة في تصريح لـ"الدستور"، أن المصانع الكبيرة عانت خلال الموجة الأولى من جائحة فيروس كورونا من نقص مستلزمات الإنتاج لأنهم كانوا يستوردونها من دول شرق آسيا مثل الصين و الهند، و بعض بلدان أوروبا.

وأشار النائب الأول للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري دمياط، أن الصين والهند اقتصادهم معتمد على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيدًا بدور الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري خلال جائحة فيروس كورونا سواء كانت لقطاع الصناعة أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة أدت إلى حدوث تحريك وتشغيل عدد كبير من المصانع التي توقفت بسبب الجائحة.

وفي سياق منفصل، قال المهندس أسامة حفيلة، إن الجمعية تعتزم زيادة استثمارات اعضاءها بالمنطقة الفترة المقبلة من خلال انشاء مصانع جديدة ستكون خاصة بتصنيع الاثاث فكل مصنع سيشتمل على عدة ورش، مؤكدًا أنه تم طرح 3 قطع اراضي جديدة في المنطقة الصناعية بدمياط الأولى تبلغ مساحتها 16 الف فدان والثانية 8 الف فدان والاخيرة 7 الف فدان.

وتابع النائب الأول للإتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، ان المستثمرين بالجمعية يستعدون لإدخال المرافق بالثلاث اراضي، مشيراً أن المجمع استثمار محلي فقط ولا يوجد أي شركاء اجانب داخل المشروع.

ولفت رئيس جمعية مستثمري دمياط انه جاري حصر أراضي الفضاء التي لم تستغل حتى الآن الاستغلال الامثل بالمنطقة، لافتًا إلى أن مبادرة البنك المركزي لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ساعدت مصانع كثيرة في المنطقة بإعادة تشغيل عجلة الإنتاج بعد الموجة الأولى من جائحة كورونا.