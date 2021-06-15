الثلاثاء 15 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الباز: الإخوان يخشون اكتمال زعامة السيسي حال حل أزمة سد النهضة دون حرب

جريدة الدستور

أكد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، أن جماعة الإخوان وأعوانها يقومون بأكبر عملية غسيل مخ للمصريين فيما يتعلق بأزمة سد النهضة.

وقال خلال "البساط أحمدي" في بث مباشر عبر صفحته على "فيس بوك"، إن جماعة الإخوان وأعوانها يدفعون في اتجاه الحرب مع إثيوبيا لأنهم كارهين لمصر، ويتمنون فشل النظام المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابع: "الإخوان يعرفون جيدا، أن الرئيس السيسي ستكتمل زعامته في حال حله للأزمة دون اللجوء للحرب"، منوها أن الجماعة الإرهابية تريد أن يفشل الرئيس السيسي حتى يصاب بهزيمة كبيرة جدا.

 

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