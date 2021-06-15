تشريح جثة فتاة انتحرت بقرص حفظ الغلال السام في بولاق الدكرور

أمر المستشار محمود هاشم رئيس نيابة بولاق الدكرور، بندب الطب الشرعي لتشريح جثة فتاة انتحرت عقب تناولها قرص حفظ الغلال السام لبيان سبب الوفاة وتوقيتها ومدى وجود شبهة جنائية من عدمه.

وصرحت النيابة بالدفن عقب انتهاء التشريح وتسليم جثة المتوفاة لذويها.

وكشفت التحقيقات الأولية التي باشرها احمد سالم وكيل اول نيابة بولاق الدكرور أن الفتاة المتوفاة تبلغ من العمر ٢٠ عاما تناولت قرص حفظ الغلال السام ما أدى لإصابتها بحالة تسمم فارقت على اثرها الحياة قبل اسعافها.

وأشارت التحقيقات إلى أن الفتاة تحدثت مع والدتها عدة مرات حول الانتحار لسوء حالتها النفسية بسبب مرضها المستمر ومعاناتها من جرثومة المعدة وما تسببه لها من آلم بالبطن بشكل مستمر كما أنها حاولت الانتحار مسبقا بعد وفاة والدها منذ ٦ سنوات.

طلبت النيابة تحريات الاجهزة الامنية حول الواقعة وقررت استدعاء والدة الفتاة لسماع اقوالها.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من المستشفى بوصول فتاة في العقد الثاني من العمر مصابة بأثار تسمم وفارقت الحياة متاثرة باصابتها قبل اسعافها، وجه اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة بسرعة الانتقال لفحص ملابسات الواقعة وبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه.

وأشارت التحريات الأولية بقيادة اللواء محمد عبد التواب مدير الادارة العامة للمباحث والعميد طارق حمزة رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة الي فيام الفتاة بتناول قرص حفظ الغلال السام بهدف الانتحار لياسها من مرضها المستمر وشعورها بآلام في البطن.

واستجوب فريق البحث والدة الفتاة التي قررت انها حاولت الانتحار مرة منذ ٦ سنوات حزنا على وفاة والدها حينها وانقذوها وانها تحدثت اليها منذ فترة عن رغبتها في انهاء حياتها حتى فوجئت بها مصابة بحالة اعياء شديدة وتم نقلها الى المستشفى ولكنها فارقت الحياة.

تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.