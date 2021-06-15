النيران الصديقة تحسم قمة «تكسير العظام» لصالح فرنسا أمام ألمانيا

تغلب المنتخب الفرنسي على نظيره الألماني بهدف نظيف، ضمن المباراة الذي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء في قمة مباريات دور المجموعات ببطولة يورو 2020.

الفوز رفع رصيد فرنسا إلى 3 نقاط بنفس نقاط المنتخب البرتغالي الذي يتصدر المجموعة السادسة بفارق الأهداف، حيث تغلب في وقت سابق اليوم على المجر بثلاثية نظيفة بينما تذيل الألمان والمجر المجموعة بدون رصيد.

الماكينات الألمانية استحوذوا على مجريات اللعب بنسبة وصلت إلى 60% مقابل 40%، لكن الخطورة الأكبر كانت للديوك.