اختتام أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب بالدوحة

اختتمت اليوم الثلاثاء، أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وهو الاجتماع الأول عقب الاتفاق الذي توصل إليه الوزراء في شهر فبراير الماضي بأهمية تكثيف اجتماعاتهم التشاورية.

ووفقًا لما ذكرته وزارة الخارجية القطرية في بيانٍ لها عبر موقعه الرسمي، صدر بيان عقب الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، أشار إلى أن الاجتماع نظر في تطورات الملف الفلسطيني واستمع إلى إفادة من وزير خارجية فلسطين في هذا الشأن، كما كانت هناك مداخلات عديدة من معظم رؤساء الوفود بشأن تلك التطورات خاصة في ضوء ما حدث من تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة «استهلت عملها بتصريحات غاية في السلبية تجاه السلام والفلسطينيين وفرص التسوية»، وفقًا لبيان «الخارجية القطرية».

وأكد البيان إدانته واستنكاره بالكامل لتلك التصريحات، كما أدان الإصرار الإسرائيلي على تسيير مسيرة بالقدس الشرقية المحتلة، معتبرًا أنها تشكل استفزازًا للفلسطينيين وقد تعيد الموقف كله إلى وضعية الأزمة المشتعلة.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع تطرق كذلك إلى تطورات المفاوضات على الملف النووي الإيراني، والسلوك الإيراني بالمنطقة، والتعامل العربي مع الأزمة في سوريا وكيفية تعظيم الدور العربي في هذا الخصوص، حيث كان هناك تبادل رأي ووجهات نظر هامة في كافة هذه الموضوعات.

وذكر البيان، أنه كانت هناك إفادات في بداية الاجتماع من كل من وزير خارجية اليمن ووزيرة خارجية ليبيا ووزيرة خارجية لبنان ووزيرة خارجية السودان حول الأوضاع في دولهم.

وفي بيان آخر صادر عن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته غير العادية، قدم المجلس التهنئة لدولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة حصولها على العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن للفترة 2022 / 2023 .

كما توجه المجلس بالشكر إلى الجمهورية التونسية على جهودها في الدفاع عن القضايا العربية والعمل على تعزيز التعاون بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة خلال فترة عضويتها بمجلس الأمن للفترة 2020 /2021.