«حظر الميكروباص»على الدائرى..هل ينهى الـ«BRT» أزمة التكدس المروري؟

ثورة تطوير تشهدتها قطاعات ومؤسسات الدولة منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم في يونيو 2013، وقد بدأ تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي لإعادة بناء مصر الحديثة.

تأتي وزارة النقل على رأس قائمة الوزارات التي تنفذ عددا من المشروعات القومية العملاقة وخطط التطوير في جميع هيئات القطاع.

مؤخرًا، كشف حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكبارى، أنه سيتم منع سير الميكروباص على الطريق الدائري، فيما سيتم إدخال نظام الـ rbt أتوبيس بديل له سيكون له محطات عند التقاطعات الرئيسية.

وأوضح أنه يجرى العمل الآن على إنجاز تطوير الطرق السريعة ومنها الدائري لاستيعاب الكثفا المرورية العالية، فيما سيتم تعديل مواقيت سير عربات النقل بعد منتصف الليل من الثانية عشر إلى السادسة صباحًا.

BRT “النقل السريع”

ما هو الـ BRT؟

نظام نقل جماعي ينتشر في قارات أوروبا والأمريكتين، ويمثل مخرجًا من مأزق التكدس والزحام في الطرق والشوارع، يتيح أوقات السفر القصيرة حيث إن ممرات الحافلات الحصرية والخطوط الحافلات وحق الطريق عند التقاطعات وأوقات التواجد القصيرة في المحطات تجعل أوقات السفر جذابة.

ويعمل الـ BRT في مسارات محددة ومخصصة له وتعد تلك هي الميزة الأهم لهذا النظام، نظرًا لما يوفره من إمكانية التحرك بسرعة عبر المدينة حيث تكون له مسارات مخصصة، ولا توجد بها عوائق كما أنه نظام نقل ذكي صديق للبيئة.

محمد صبحي، سائق ميكروباص، يقول إن من الصعب حظر الميكروباص، لأنه أصبح وسيلة مواصلات سهلة يلجأ إليها فئات كبيرة من المواطنين، إضافة إلى أن أسعاره تناسب جميع الفئات.

يضيف: " في سواقين بيخرجوا عن المسار المخصص لهم أو مش بيلتزموا بالقواعد المرورية، فمن الممكن زيادرة الرقابة عليهم، لكن حظر سير الميكروباص على الدائري صعب وبطالب بإيجاد بديل".

ينتشر الـ BRT في مدن عالمية كبرى، منها فرنسا مثل ريو دي جانيرو، ومكسيكو سيتي، بالاضافة إلى المدن الأوروبية الأصغر مثل ستراسبورغ ونانت في فرنسا، ويتميز هذا التوع من النقل الجماعي بالسرعة والتكيف بمرونة مع الظروف المحددة لكل مدينة على حدة.

BRT “النقل السريع”

محمود أشرف، صاحب ورشة ميكانيكا، يرى أن تفعيل قرار حظر الميكروباص من السير على الطرق السريعة، سيؤثر على طبيعة عمله، لأن من الممكن ان السائقين يبدأوا يبيعوا سياراتهم ويبحثوا عن فرص عمل أخرى.

وتابع صاحب الورشة، أنه بعد التوسع في انتشار شبكة وسائل المواصلات في كافة المناطق والمدن وخاصةً الميكروباص، فهذا ساعد كثير على توفير مصدر رزق، مشيرًا إلى أن القرار يعني تقنين سيرها وعملها وليس حظرها.

وأشار إلى أن السائقين أو المستفيدين من وجود وسائل المواصلات والميكروباص بالتأكيد مع التطوير ومع تنظيم السير المروري للمواصلات، لأن هذا يساعدهم أيضًا في عملهم.

مركبات مرخصة

حسب إحصائية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نشرت في 2018، فإن عدد المركبات المرخصة على مستوى الجمهورية بلغ نحو 10 مليون و881 آلف و630 مركبة، وفي الأعوام السابقة.

يذكر أن النظام الأول الخدمة في مدينة كوريتيبا بالبرازيل عام 1974، ومنذ ذلك الوقت تمتعت Bus Rapid Transit بنجاح متزايد في جميع أنحاء العالم بالنسبة إلى BRT.