الأربعاء 16 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 40 طن مخلفات وإنارة مدافن طوخ الخيل بالمنيا

إنارة مدافن طوخ الخيل
إنارة مدافن طوخ الخيل بالمنيا

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حالة تعدي بالبناء المخالف دون ترخيص علي أرض زراعية، كما نفذت عدة حملات للنظافة ورفع المخلفات والتراكمات والقمامة ما أسفر عن رفع 40 طنا، بجانب صيانة كشافات الإنارة  بجبانة "مدافن" قرية طوخ الخيل.

 

وقال محمد محمود رئيس الوحدة المحلية لقرية تلة إنه تم تنفيذ إزالة لحالة تعدي على أرض زراعية بمساحة 30  مترا كانت بنطاق القرية، مؤكدا اتخاذ اللازم قانونا حيال المخالف وتحرير المحاضر اللازمة، تأكيدا على تنفيذ توجيهات العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس المركز والمدينة، بالحفاظ على المظهر الجمالي ومنعا لانتشار الأمراض والأوبئة وخاصة فيرس كورونا .

 

وأضاف رئيس قرية طوخ الخيل أن قسم الإنارة تمكن من صيانة جميع كشافات جبانة طوخ الخيل (جبانة الشيخ ميخائيل) في إطار الحرص على سلامة وأمن الأهالي وتكثيف أعمال الإنارة بنطاق القرية وشوارعها وحل الشكاوي الوارده والخاصة بالإنارة العامة.

 

إنارة مدافن طوخ الخيل بالمنيا
إنارة مدافن طوخ الخيل بالمنيا
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إنارة مدافن طوخ الخيل بالمنيا
إنارة مدافن طوخ الخيل بالمنيا
إنارة مدافن طوخ الخيل بالمنيا
إنارة مدافن طوخ الخيل بالمنيا
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المنيا إزالة تعدي بتلة إنارة جبانة طوخ الخيل رفع مخلفات العميد محمد صلاح

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