الأربعاء 16 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

«دلتا» سلالة جديدة من كورونا تصيب الشباب.. تعرف على الأعراض

كورونا
كورونا

أوصت منظمة الصحة العالمية باتخاذ بعض الاحتياطات لتجنب الإصابة بكورونا، حيث تعاملت الحكومات والمجتمعات والأفراد مع الوباء بجميع الطرق، وعلى رأسها الحجر الصحي وزيادة نسبة الوعي بشأن النظافة الشخصية، واتباع ما يمكن من سبل الوقاية للحد من انتشار الفيروس والسيطرة عليه.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تقريرا عن انتشار سلالة جديدة من وباء كورونا، في دولة بريطانيا ودولة الهند، فضلا عن أنها تنتشر بسرعة أكبر من السلالة الأصلية للفيروس.

سلالة فيروس كورونا المستجد المتحورة التي تسمى "دلتا" هى الأكثر شيوعًا في الموجة الرابعة في العالم ويرتبط بها العديد من الأعراض الجديدة بجانب الاعراض القديمة الاكثر شيوعا.

وأوضح البروفسور تيم سبيكتور أن الإصابة بالسلالة المتحورة "دلتا" يشبه نزلة البرد وأنها تصيب أكثر فئة الشباب، وعلى الرغم أن الشباب قد لا يشعرون بالمرض الشديد، فإنهم قد يكونوا حاملين وناقلين للعدوى ويعرضون الآخرين للخطر.

وقالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية إن أعراض فيروس كورونا العادية المعروفة للجميع وهي السعال والحمى وفقدان حاستى الشم والتذوق وارتفاع درجة الحرارة، فقد أصبحت أقل شيوعًا، بناءً على البيانات المسجلة عن الأشخاص المصابين، الناس قد تعتقد أنها أصيبت بنوع من نزلة البرد الموسمية، وما زالوا يذهبون إلى الحفلات وقد ينشرون المرض بسبب الاستهانة بالوباء ومدى قوته.

أعراض "دلتا"

هناك أعراض مرتبطة بسلالة فيروس كورونا المتحورة الجديدة (دلتا)، مثل الشعور بالقشعريرة، وفقدان الشهية، والصداع، وآلام في العضلات فضلا عن ضعف السمع واضطرابات المعدة الشديدة والغثيان والقيء والجلطات الدموية الشديدة التي تؤدي إلى موت الأنسجة المصابة والتورم حول الرقبة والتهاب اللوزتين الحاد، بجانب الأعراض العادية الشائعة، وتعتبر أهم أعراض فيروس كورونا هي السعال المستمر وارتفاع درجة الحرارة وفقدان حاستى الشم والتذوق.

فيروس كورونا أحدث طرق مواجهة فيروس كورونا بريطانيا منظمة الصحة العالمية الدموية الرابع فقدان الشهية سلالة جديدة الحجر الصحي التهاب اللوزتين ارتفاع درجة الحرارة نشر وباء فيروس كورونا جلطات الدم فقدان حاستي الشم والتذوق دلتا السلالة دلتا

الأكثر قراءة

بوابة التعليم الاساسي الصف الثالث الاعدادي.. نتائج الطلاب برقم الجلوس 2021

«تربح من الدعوة».. تفاصيل أول بلاغ ضد محمد حسين يعقوب

«تضامن شيكابالا».. تفاصيل تمرد نجوم الزمالك على أسامة نبيه

نتيجة 3 إعدادى| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2021 بالرقم القومى

القصة الكاملة لعودة برنامج «الدحيح» من خلال منصة صهيونية

اعترافات المتهم بالتحرش بطفل فى قطار الصعيد: «إديته بقشيش»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الجمهورية الجديدة.. وجينات الهويَّة المصرية

إبراهيم داود

سعدى

ماجد حبته

الدكتورة بصمجية.. وليست إرهابية!

د. منى حلمى

يهيننى ويسىء معاملتى ويهدر كرامتى لكن أعمل إيه «باحبه»

أسامة الأزهري

تلاعب التنظيم الخاص للإخوان بآيات القرآن الكريم

طلعت رضوان

شخصيات فى حياتى.. بورتريه للست أم نعناعة

جمال-أسعد

القسيس وثورة يوليو

القس. رفعت فكرى

فرج فودة.. وهل يموت الشرفاء؟

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يشن غارات على مواقع لحماس فى غزة

ارتفاع حصيلة الإصابات في الأراضي الفلسطينية إلي 87 نتيجة اعتدات الاحتلال

اندلاع مواجهات فى البيرة.. الاحتلال يعتقل عضو المجلس الثورى بفتح