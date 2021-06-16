«دلتا» سلالة جديدة من كورونا تصيب الشباب.. تعرف على الأعراض

أوصت منظمة الصحة العالمية باتخاذ بعض الاحتياطات لتجنب الإصابة بكورونا، حيث تعاملت الحكومات والمجتمعات والأفراد مع الوباء بجميع الطرق، وعلى رأسها الحجر الصحي وزيادة نسبة الوعي بشأن النظافة الشخصية، واتباع ما يمكن من سبل الوقاية للحد من انتشار الفيروس والسيطرة عليه.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تقريرا عن انتشار سلالة جديدة من وباء كورونا، في دولة بريطانيا ودولة الهند، فضلا عن أنها تنتشر بسرعة أكبر من السلالة الأصلية للفيروس.

سلالة فيروس كورونا المستجد المتحورة التي تسمى "دلتا" هى الأكثر شيوعًا في الموجة الرابعة في العالم ويرتبط بها العديد من الأعراض الجديدة بجانب الاعراض القديمة الاكثر شيوعا.

وأوضح البروفسور تيم سبيكتور أن الإصابة بالسلالة المتحورة "دلتا" يشبه نزلة البرد وأنها تصيب أكثر فئة الشباب، وعلى الرغم أن الشباب قد لا يشعرون بالمرض الشديد، فإنهم قد يكونوا حاملين وناقلين للعدوى ويعرضون الآخرين للخطر.

وقالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية إن أعراض فيروس كورونا العادية المعروفة للجميع وهي السعال والحمى وفقدان حاستى الشم والتذوق وارتفاع درجة الحرارة، فقد أصبحت أقل شيوعًا، بناءً على البيانات المسجلة عن الأشخاص المصابين، الناس قد تعتقد أنها أصيبت بنوع من نزلة البرد الموسمية، وما زالوا يذهبون إلى الحفلات وقد ينشرون المرض بسبب الاستهانة بالوباء ومدى قوته.

أعراض "دلتا"

هناك أعراض مرتبطة بسلالة فيروس كورونا المتحورة الجديدة (دلتا)، مثل الشعور بالقشعريرة، وفقدان الشهية، والصداع، وآلام في العضلات فضلا عن ضعف السمع واضطرابات المعدة الشديدة والغثيان والقيء والجلطات الدموية الشديدة التي تؤدي إلى موت الأنسجة المصابة والتورم حول الرقبة والتهاب اللوزتين الحاد، بجانب الأعراض العادية الشائعة، وتعتبر أهم أعراض فيروس كورونا هي السعال المستمر وارتفاع درجة الحرارة وفقدان حاستى الشم والتذوق.