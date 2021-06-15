الثلاثاء 15 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

​جوزاف عون: لبنان يمر بمرحلة صعبة ودقيقة اقتصاديا

قائد الجيش اللبناني
قائد الجيش اللبناني

أكد قائد الجيش اللبناني​ العماد ​جوزاف عون​، اليوم الثلاثاء، أن لبنان يمر بمرحلة صعبة ودقيقة على الصعيد الاقتصادي، وأن قيادة الجيش تبذل جهودا متواصلة لمساعدة العسكريين بجميع الوسائل الممكنة، سواء عبر دعم الطبابة العسكريّة أو التنسيق مع الجيوش الصديقة للحصول على مساعدات.

ولفت عون إلى أن في هذا السياق، تبرز المبادرة المشكورة التي ستقوم بها دول صديقة من خلال عقد مؤتمر دولي لدعم الجيش.

جاءت تصريحات عون خلال تفقده كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان في ​الريحانية​.

والتقى ضباط دورة الأركان 35 الذين سيتخرجون قريبا، قائلا لهم "إنكم تمكنتم بإصراركم من تخطي الصعاب واجتزتم استحقاقاتكم الأكاديمية بنتائج مميزة، فالقائد الناجح يبرز خلال الظروف الصعبة، وأي ظروف أشد صعوبة من الأعباء الاقتصادية الضاغطة التي لا ترحم؟".

وتوجن العماد عون بالتهنئة إلى ضباط الدورة، ودعاهم إلى استثمار المعلومات والمهارات التي اكتسبوها في حياتهم العملية، متمنيا لهم النجاح والتوفيق في وظائفهم المستقبلية.

 وشدد العماد عون علي أن الصعوبات ستزول حتما، وبفضل الإرادة الصلبة سيعبر لبنان إلى بر الأمان، وفقا لما نقله موقع النشرة اللبناني .

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت نجاة رشدي، نائبة المنسقة الخاصة والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في لبنان، أن لبنان يواجه واحدة من أسوأ أزماته المالية والاقتصادية في تاريخه الحديث ويصارع الانهيار الاقتصادي والمالي، حيث تقدر الأمم المتحدة أنه خلال الأشهر الثمانية المقبلة، هناك حاجة إلى حوالي 300 مليون دولار أمريكي لتغطية الاحتياجات الأساسية لمليون ونصف لبناني، و400 ألف عامل مهاجر متأثرين بالأزمة المستمرة.

وقالت المسئولة الأممية ـ بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة ـ "لقد أدى الانفجار في مرفأ بيروت إلى تسريع الكثير من الأمور، وهذا أمر مؤكد"، مشيرة إلى أن الإصلاحات لم تنفذ في الوقت المحدد. إذ كان يجب أن تبدأ بالفعل في عام 2018 – وإن لم يكن في عام 2018، فكان يجب أن تبدأ في عام 2019 – مؤكدة أن الكثير من المحللين توقعوا الأزمة الاقتصادية والمالية بالفعل قبل أن تحدث.

لبنان قائد الجيش اللبناني الوضع الاقتصادى التمويل العسكريين

الأكثر قراءة

«تربح من الدعوة».. تفاصيل أول بلاغ ضد محمد حسين يعقوب

بوابة التعليم الاساسي الصف الثالث الاعدادي.. نتائج الطلاب برقم الجلوس 2021

«تضامن شيكابالا».. تفاصيل تمرد نجوم الزمالك على أسامة نبيه

النيران الصديقة تحسم قمة «تكسير العظام» لصالح فرنسا أمام ألمانيا

الباز يكشف: لماذا ناقش وزراء الخارجية العرب أزمة سد النهضة فى قطر؟

«الأرصاد»: طقس الأربعاء مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 32

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الجمهورية الجديدة.. وجينات الهويَّة المصرية

إبراهيم داود

سعدى

ماجد حبته

الدكتورة بصمجية.. وليست إرهابية!

د. منى حلمى

يهيننى ويسىء معاملتى ويهدر كرامتى لكن أعمل إيه «باحبه»

أسامة الأزهري

تلاعب التنظيم الخاص للإخوان بآيات القرآن الكريم

طلعت رضوان

شخصيات فى حياتى.. بورتريه للست أم نعناعة

جمال-أسعد

القسيس وثورة يوليو

القس. رفعت فكرى

فرج فودة.. وهل يموت الشرفاء؟

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع حصيلة الإصابات في الأراضي الفلسطينية إلي 87 نتيجة اعتدات الاحتلال

اندلاع مواجهات فى البيرة.. الاحتلال يعتقل عضو المجلس الثورى بفتح

«مخاوف من صدام جديد».. مسيرة الأعلام بالقدس تثير غضب الفلسطينيين