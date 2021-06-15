​جوزاف عون: لبنان يمر بمرحلة صعبة ودقيقة اقتصاديا

أكد قائد الجيش اللبناني​ العماد ​جوزاف عون​، اليوم الثلاثاء، أن لبنان يمر بمرحلة صعبة ودقيقة على الصعيد الاقتصادي، وأن قيادة الجيش تبذل جهودا متواصلة لمساعدة العسكريين بجميع الوسائل الممكنة، سواء عبر دعم الطبابة العسكريّة أو التنسيق مع الجيوش الصديقة للحصول على مساعدات.

ولفت عون إلى أن في هذا السياق، تبرز المبادرة المشكورة التي ستقوم بها دول صديقة من خلال عقد مؤتمر دولي لدعم الجيش.

جاءت تصريحات عون خلال تفقده كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان في ​الريحانية​.

والتقى ضباط دورة الأركان 35 الذين سيتخرجون قريبا، قائلا لهم "إنكم تمكنتم بإصراركم من تخطي الصعاب واجتزتم استحقاقاتكم الأكاديمية بنتائج مميزة، فالقائد الناجح يبرز خلال الظروف الصعبة، وأي ظروف أشد صعوبة من الأعباء الاقتصادية الضاغطة التي لا ترحم؟".

وتوجن العماد عون بالتهنئة إلى ضباط الدورة، ودعاهم إلى استثمار المعلومات والمهارات التي اكتسبوها في حياتهم العملية، متمنيا لهم النجاح والتوفيق في وظائفهم المستقبلية.

وشدد العماد عون علي أن الصعوبات ستزول حتما، وبفضل الإرادة الصلبة سيعبر لبنان إلى بر الأمان، وفقا لما نقله موقع النشرة اللبناني .

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت نجاة رشدي، نائبة المنسقة الخاصة والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في لبنان، أن لبنان يواجه واحدة من أسوأ أزماته المالية والاقتصادية في تاريخه الحديث ويصارع الانهيار الاقتصادي والمالي، حيث تقدر الأمم المتحدة أنه خلال الأشهر الثمانية المقبلة، هناك حاجة إلى حوالي 300 مليون دولار أمريكي لتغطية الاحتياجات الأساسية لمليون ونصف لبناني، و400 ألف عامل مهاجر متأثرين بالأزمة المستمرة.

وقالت المسئولة الأممية ـ بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة ـ "لقد أدى الانفجار في مرفأ بيروت إلى تسريع الكثير من الأمور، وهذا أمر مؤكد"، مشيرة إلى أن الإصلاحات لم تنفذ في الوقت المحدد. إذ كان يجب أن تبدأ بالفعل في عام 2018 – وإن لم يكن في عام 2018، فكان يجب أن تبدأ في عام 2019 – مؤكدة أن الكثير من المحللين توقعوا الأزمة الاقتصادية والمالية بالفعل قبل أن تحدث.