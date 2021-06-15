تعرف على إنجازات «التجارة والصناعة» في الرقابة على الصادرات والواردات

حققت وزارة التجارة والصناعة، عددا من الإنجازات، ممثلة في قطاع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وترصد “الدستور” في السطور التالية أبرز تلك القرارات .



- استقبال نحو مليون و69 ألف و120 رسالة صناعية منها مليون و55 ألف و252 رسالة مقبولة و13 ألف و868 رسالة مرفوضة، واستقبال نحو 570 ألف و716 رسالة غير صناعية منها 558 ألف و721 رسالة مقبولة و11 ألف و995 رسالة مرفوضة، كما بلغ عدد رسائل الصادرات المقبولة: 2 مليون و858 ألف و148 رسالة.



- اعتماد وتجديد اعتماد 38 معمل غذائى وكيماوى طبقاً للمواصفة القياسية الدولية ISO 17025 وعدد الإختبارات المعتمدة 320 إختبار، واعتماد وتجديد اعتماد عدد 27 معمل صناعى طبقاً للمواصفة القياسية الدولية ISO 17025 وعدد الإختبارات المعتمدة 83 إختبار، واستمرار منح الهيئة شهادة نظام الإدارة طبقاً للمواصفة القياسية الدولية ISO 9001، كما حصلت الهيئة على الإعتماد لوحدة منح شهادات المطابقة للمنتجات طبقاً للمواصفة القياسية الدولية ISO 17025، والإعتماد في مجال سحب العينات والفحص الظاهري لقواطع التيار الكهربائي طبقاً للمواصفة القياسية الدولية ISO 17020، فضلاً عن متابعة إصدار 3 مليون و28 ألف 372 شهادة منشأ طبقاً لبروتوكولات قواعد المنشأ بالاتفاقيات التفضيلية المبرمة بين مصر والدول والتكتلات الاقتصادية لتطبيق الإعفاءات والمزايا الجمركية التي تمنح للصادرات المصرية، وإجراء 208 ألف و354 تسجيلاً تجارياً ما بين استخراج وتجديد وتعديل شملت سجل المستوردين وسجل المصدرين وسجل الوكلاء التجاريين والمكاتب وسجل مستلزمات الإنتاج والسمسرة العقارية.



- فحص 2 مليون و169 ألف و265 عينة منها 867 ألف و360 عينة غذائية، و809 ألف و650 عينة صناعية، و82 ألف و638 عينة تعاقد، و409 ألف و617 عينة كيميائية، بالإضافة إلى استحداث وتطوير 231 معمل كيميائي وصناعي وغذائي تضمنت استحداث 45 معمل وتطوير 186 معمل، فضلاً عن الرد على نحو 165 ألف و98 استفسار وشكوى، وتدريب نحو 17 ألف و817 متدرب من موظفي الهيئة في نحو 1143 برنامج تدريبي.

وتضمنت إنجازات الهيئة أيضاً الاتي:



- افتتاح وتطوير منظومة الإحصاء وتعديل البيانات Tera Data.



- إعادة تشغيل المعامل الغذائية والكيماوية بفرع الهيئة بأسوان.



- تطوير مركز خدمة العملاء لإستقبال كافة التساؤلات للسادة المتعاملين مع الهيئة وحل كافة المشاكل والعقبات التي تواجه كافة العملاء وذلك باللغة العربية واللغة الانجليزية



- تشغيل خدمة الحجز المسبق لخدمات التسجيلات التجارية على موقع الهيئة الإلكترونى.



- ميكنة إجراءات رسائل الصادر وذلك لصادرات السلع الصناعية فقط لتصبح عدد المستندات المقدمة لطلبات الفحص والنماذج الإحصائية من 10 إلى 4 مستندات والمنشأ من 8 مستندات إلى مستندين.



- إطلاق منظومة التدريب عن بعد من خلال التسجيل عن بعد للدورات التدريبية وبدء تنفيذ الدورات التدريبية عبر البوابة الالكترونية للهيئة من خلال المؤتمرات المرئية وكذلك لبرنامجي منح شهادات مزاولة الإستيراد والتصدير لرجال الأعمال وتلقي الطلبات لها إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة على الانترنت.



- إطلاق منظومة إدراج شهادة المنشأ إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة عن طريق المصدرين تماشياً مع السياسات التجارية العالمية للدول المبرم معها اتفاقيات تجارية دولية ولسرعة إنهاء إجراءات الإفراج عن الرسائل المصدرة إلى الخارج في موانئ الوصول وتُصدر شهادات المنشأ من جميع فروع الهيئة بالموانئ والمنافذ الجمركية في خلال 5 دقائق من التقدم بالطلب طبقاً لبيانات نموذج SAD الخاص بالشحنة عن طريق المراكز اللوجيستية والمنقول على شبكة الهيئة.