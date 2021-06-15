التحفظ على 84 طن ملح بطريق البتروكيماويات في الإسكندرية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، من ضبط مطحنة ملح بطريق البتروكيماويات، تقوم بأعمال غش على منتج الملح، وتم التحفظ على 84 طن ملح.



جاء ذلك خلال حملات قامت بها إدارة التجارة الداخلية برئاسة سليمان الطيب مدير الإدارة، و إشراف أحمد عبد الحميد مدير الرقابة التجارية بالاشتراك مع حملة الوزارة و إدارة تموين العامرية على مصانع الملح.



و أسفرت الحملات عن ضبط مطحنة ملح بطريق البتروكيماويات يقوم بتعبئة الملح بعد إجرائها عمليات تحويلية عليه، وذلك يعتبر غش وتدليس، وتم التحفظ على ٣٣٦٠ جوال ملح زنة الجوال ٢٥ كجم بإجمالي وزن ٨٤ طن.



كما تم ضبط مصنع بقرية الكرنك بالنهضة يقوم بطباعة شكاير تعبئة الملح بدون إذن تفويض من الشركات التى تقوم بالطباعة لصالحها وهو ما يعد غش وتدليس، وتم التحفظ على ٣٠٠٠ شيكارة بلاستيك فارغة مدون عليها بيانات لصالح أحد الشركات بدون تفويض من هذه الشركة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام، بناء على تعليمات محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على مصانع الملح حفاظا على المواطنين من الغش التجاري.

التحفظ على ملح مغشوش بالإسكندرية

التحفظ على ملح مغشوش بالإسكندرية

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