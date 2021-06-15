سلطان عمان يعد يتوفير وظائف في كافة قطاعات الدولة

جدد سلطان عمان، السلطان هيثم بن طارق، اليوم الثلاثاء، مواقف السلطنة الثابتة دوما ومبادئها الراسخة بشأن التقارب بين الدول وصولا إلى تحقيق الأمن والاستقرار للجميع.

وقال سلطان عمان خلال ترؤسه في اجتماع مجلس الوزراء، إن ملف تشغيل المواطنين الباحثين عن عمل، يعتبر أولوية وطنية قصوى ويأتي في أعلى سلم أولويات عمل الحكومة، وضرورة بذل المزيد من الجهود لمساعدة الباحثين عن عمل من أجل الحصول على عمل أو مهنة مناسبة في مختلف القطاعات.

ولفت السلطان إلى أن حزمة المبادرات التي تم الإعلان عنها لتوفير فرص عمل عبر إطلاق البرنامج الوطني للتشغيل الذي يعد من أهم البرامج الوطنية المنبثقة عن "رؤية عمان 2040"، ويحظى بمتابعة مستمرة.

وأوضح السلطان أن هذا البرنامج سيعمل على إيجاد حلول مستدامة لتوفير وظائف في كافة قطاعات الدولة وشركات القطاع الخاص، كما سيعمل على تحليل البيانات الخاصة بالباحثين عن عمل حتى دخولهم إلى سوق العمل.



كما سيعنى البرنامج بإيجاد الحلول التي تعمل على سد الفجوة المعرفية والمهارية التي يتطلبها سوق العمل لضمان جاهزية الباحثين عن عمل للتوظيف الفوري وفق خطة تنفيذية وبرنامج زمني مقرون بمؤشرات قياس أداء يتم رصدها ومتابعتها بصورة مستمرة لضمان تحقيق النتائج المرجوة.

وشدد السلطان على أهمية تلمس احتياجات المواطنين ودراسة الظواهر السلبية ووضع الحلول المناسبة لها، موضحا أن المرحلة المقبلة تتطلب تناسق وتناغم جهود كافة مؤسسات الدولة في تقديم الخدمات وتذليل العقبات والمعوقات التي قد تعترض مسيرة التنمية الشاملة وإيجاد آلية عمل جديدة وفعالة لعمل كافة القطاعات لتجويد العمل وتسريعه.

في سياق آخر، وصل أمس إلى العاصمة العُمانية، مسقط، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ناقلًا رسالة شفوية من خادم الحرمين الشريفين لسلطان عُمان.

وذكرت وكالة الأنباء العُمانية أن السلطان هيثم بن طارق تلقى رسالة شفوية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تتصل بالعلاقات الأخوية والتعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين.