الخميس.. تحديد أماكن العارضين بأجنحة معرض القاهرة للكتاب

أعلن مسؤول لجنة المعارض باتحاد الناشرين المصريين، محمود خلف، عن موعد القرعة الخاصة بتحديد أماكن العارضين بأجنحة المعرض.

وأشار خلف في بيان أنه في ضوء الإعداد والتجهيز لمشاركة الناشرين في معرض القاهره الدولي للكتاب بالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للكتاب. سيتم إجراء القرعة العلنية لتسكين الناشرين بالمعرض وذلك يوم الخميس المقبل، الموافق ١٧ يونيو ٢٠٢١ بمركز مصر للمعارض ( قاعة المنارة) الساعه الثانية عشر ظهرا.

ولا تزال الاستعدادات مستمرة للدورة الـ52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، التي من المقرر إقامتها خلال الفترة من 30 يونيو الجاري، على أن تستمر حتى يوم 15 يوليو المقبل، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.

وفي ضوء هذه الاستعدادات؛ بحثت لجنة العلاقات العامة والتسويق باتحاد الناشرين المصريين برئاسة أحمد محمد رشاد، خلال الفترة الماضية، عن قنوات تسويقية جديدة لأعضاء الجمعية العمومية من خلال تيسير بعض الخدمات اللوجيستية وتقديم أفضل الخدمات وأفضل الأسعار.

وفي ضوء التنسيق المباشر لاتحاد الناشرين المصريين مع الهيئة المصرية العامة للكتاب لتنظيم مشاركة الناشرين بالمعرض، طالب الاتحاد الناشرين بسرعة سداد 50 % قيمة الدفعة الأولى المقررة للاشتراك في المعرض، ليتسنى استكمال الإجراءات اللازمة.

وقدمت لجنة العلاقات العامة والتسويق بالاتحاد أيضا خدمة الحجز الفندقى لضيوف معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته القادمة، بتقديم عرض جيد بسعر متميز، وقريب من مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الذى سيقام فيه معرض القاهرة الدولى للكتاب.

وكانت اللجنة الثقافية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب انتهت إلى تأجيل شخصيتا المعرض وضيف الشرف ومحور "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل" إلى الدورة التالية للمعرض (دورة 2022)، واعتماد شعار جديد للدورة الـ 52 وهو "في القراءة حياة"، وإقامة الفعاليات الثقافية كافة على المنصة الإلكترونية فيما عدا حفل جوائز المعرض والنشاط المهني واجتماعات مديري معارض الكتاب، ومناقشة طبيعة المحاور التي سيقوم عليها نشاط المعرض واقتراح أسماء المشاركين من داخل مصر وخارجها.

تنطلق الدورة المقبلة من معرض القاهرة للكتاب بشكل مختلف تماما عن الدورات المقبلة، فكانت اللجنة الإدارية العليا للمعرض عقدت في نوفمبر الماضي، اجتماعها الأول برئاسة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، وقررت تأجيل موعد المعرض ليكون الأربعاء 30 يونيو 2021 وتستمر إقامته حتى الخميس 15 يوليو لعام 2021 بزيادة أربعة أيام عن المعتاد.

وخلال اجتماعها؛ ناقشت اللجنة المستجدات المطروحة على مستوى العالم وتطورات جائحة كورونا وأثرها على خريطة معارض الكتب في العالم؛ الأمر الذي أدى إلى إلغاء أو إرجاء المعارض الدولية المزمع إقامتها في الفترة المقبلة