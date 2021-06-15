الثلاثاء 15 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

العثور على جثة مجهولة لشاب دهسه قطار بمنشأة القناطر

جثة مجهولة لشاب
جثة مجهولة لشاب دهسه القطار

عثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة على جثة مجهولة لشاب دهسه القطار في منشأة القناطر، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي للتشريح لبيان سبب الوفاة.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بدهس القطار لشاب في منشأة القناطر، وبالانتقال تبين العثور على جثة مجهولة لشاب في العقد الثالث من العمر ويرتدي كامل ملابسه وبالفحص تبين عدم العثور على أية مستندات تدل على هويته وكشفت التحريات أن الشاب أثناء عبوره خط السكة دهسه القطار.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وكشف ظروفها وملابساتها.

كما كلفت النيابة المباحث بكشف هوية المتوفي واستدعاء أسرته لسماع أقوالهم حول الواقعة.

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